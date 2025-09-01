El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
También cuenta con bancos colocados estratégicamente para ver el atardecer perfecto
El verano está llegando a su fin. Atrás queda agosto y sus días largos y soleados y decimos 'hola' a un septiembre que viene acompañado de un clima mucho más moderado y la devolución de una rutina que habíamos abandonado allá por inicios de junio.
Atrás queda también la fiebre por la playa fruto del calor que reinó durante todo el verano y volverán esos paseos a media tarde en los que disfrutar de una temperatura agradable. Una de las opciones favotiras para este tipo de planes son los paseos marítimos y @gallegoviajero nos ha compartido uno de los más pintorescos de Galicia a través de su cuenta de Tiktok.
En su último vídeo, nos descubre el paseo marítimo que va de Cabo de Cruz, en el municipio de Boiro, hasta Punta do Chazo. Se trata de un recorrido corto, con apenas 3 kilómetros, pero lleno de rincones mágicos con bancos estratégicamente colocados para disfrutar de los mejores atardeceres.
Así es el paseo marítimo entre Cabo de Cruz y Punta do Chazo
"¿Es este el paseo más pintoresco de Galicia? Parece sacado de una película", comenta al iniciar el vídeo mientras se muestran en pantalla preciosas panorámicas del paseo y de varios puntos desde los que se vislumbra un precioso atardecer.
"Tiene pasarelas de madera que se pierden junto al mar, bancos que parecen diseñados para ver el atardecer perfecto y rincones que te hacen olvidar que el tiempo existe", continuó explicando sobre la pequeña ruta adoptando un discurso un poco más poético.
Ya para terminar, siguió ampliando la información sobre lo que nos íbamos a encontrar en el paseo de Cabo de Cruz: "Cruzarás puentes, pasas kioskos pintorescos, escuchas las olas rompiento a tus pies y cada paso es más mágico que el anterior".
Cómo llegar a Cabo de Cruz desde Santiago de Compostela
Para llegar a Cabo de Cruz desde Santiago de Compostela, la opción más rápida es ir en coche. El viaje dura aproximadamente 45 minutos, y es que Cabo de Cruz está a 60 kilómetros de la capital gallega.
La ruta más recomendada es:
- Sal de Santiago por la AP-9 dirección Pontevedra/Vigo.
- Toma la salida 93A hacia AG-11 (Autovía do Barbanza) en dirección Ribeira.
- Continúa por la AG-11 hasta la salida 23 (Boiro/Cabo de Cruz).
- Sigue las indicaciones hacia Cabo de Cruz.
No hay autobús directo de Santiago a Cabo de Cruz, pero puedes hacerlo con conexión:
- Santiago → Boiro
- Compañía: Monbus.
- Trayecto: ~1h 20min.
- Precio: alrededor de 6–7 €.
- Boiro → Cabo de Cruz
- Puedes ir en taxi (unos 5 km, 10 min) o si coincide, en bus urbano/local que pasa cada hora.
