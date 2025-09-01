Septiembre empieza en Galicia con tiempo revuelto: ¿puede darse por finalizado el verano?

Este 1 de septiembre comienza el otoño meteorológico, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Galicia estrena la estación con un panorama marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas suaves para la época: ¿significa esto que el verano ha terminado definitivamente en Galicia?

Predicción estacional: trimestre cálido y seco

Según la predicción estacional lanzada este lunes por la AEMET, hay un 60-70 % de probabilidad de que septiembre, octubre y noviembre sean más cálidos del normal en buena parte del oeste y centro de la península, incluida la comunidad gallega.

En cuanto a las precipitaciones, existe un 45% de probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo habitual en el oeste y centro peninsular, así como en Canarias, mientras que la posibilidad de más lluvia es del 20 %. En el resto del territorio no hay tendencia clara. La incertidumbre en las precipitaciones es mayor en otoño, y un único episodio puede dejar en horas o días la lluvia normal de toda la estación.

El tiempo en Galicia esta semana

Las bajas presiones atlánticas marcarán la jornada del martes. Los cielos estarán muy nubosos durante la mañana y las lluvias caerán de manera intermitente, siendo menos probables en Ourense y en el sur de Lugo. Por la tarde tenderán a desaparecer. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados, con intervalos fuertes en el litoral norte.

En Santiago de Compostela, las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 22 de máxima, en Ourense entre 15 y 24 grados, y en Vigo entre 16 y 23 grados, valores suaves para la época.

Miércoles 2 de septiembre: frente frío y lluvias intensas por la tarde

Galicia continuará bajo la influencia de un frente frío procedente del Atlántico. Durante la mañana, los cielos estarán muy nublados en el oeste dejando precipitaciones débiles en el litoral, que se intensificarán a media tarde y recorrerán la mayor parte del territorio por la noche.

En Santiago, la mínima bajará a 14 grados y la máxima se quedará en 21. Los vientos soplarán del sur, moderados, con intervalos fuertes en el litoral de A Coruña.

Este miércoles se esperan lluvias generalizadas en Galicia por la llegada de un nuevo frente desde el Atlantico / Antonio Hernández

Jueves 3 de septiembre: mejora parcial y ambiente templado

Galicia se situará el jueves en un escenario intermedio entre altas y bajas presiones. Los cielos estarán parcialmente nubosos, con chubascos más probables en el noroeste y más despejados en el resto.

En Santiago, las mínimas descenderán hasta los 12 grados, repitiendo máximas en 21, que en Ourense serán de 25 grados y en Vigo de 23 grados. Por la noche podrán formarse nieblas densas en el interior.

Tendencia para el resto de la semana

El resto de la semana, continuará la alternancia de nubes y claros, con algún frente entrando por el Atlántico hacia el fin de semana. Las temperaturas tenderán a un ascenso progresivo, manteniendo valores propios de la época.