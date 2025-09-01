Uso de la tecnología en las aulas: Galicia fijará 5º de Primaria como curso para usar dispositivos individuales

Con los docentes ya de vuelta en las aulas y con el alumnado a una semana de llenar de nuevo los centros educativos de la comunidad, el Ejecutivo gallego puso este lunes sobre la mesa algunas de las novedades que quiere aplicar en los venideros cursos en uno de los ámbitos más cambiantes y con mayor impacto en el futuro, el de la digitalización. El objetivo de la Xunta es, en palabras del presidente autonómico, Alfonso Rueda, fijar por ley el uso individual de las tecnologías en las aulas, siendo posible solo a partir de 5º de Primaria, es decir, hasta los 10 años, algo que, hasta el momento, no estaba regulado.

Esto supondrá que los estudiantes de cursos inferiores no podrán manejar, por ejemplo, ordenadores o tablets individuales, si bien sí se hará uso en las aulas de dispositivos compartidos, tales como pantallas digitales. Educación quiere, así, «primar la interacción física y manual» en Infantil e introducir las tecnologías de forma «gradual y proporcionada, acompasada con el desarrollo socioafectivo y cognitivo del alumnado» en Primaria.

«Se busca maximizar los beneficios de la tecnología y minimizar los posibles riesgos», matizó el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, tras el primer Consello de la Xunta ordinario tras el parón estival. Para que esta medida cumpla la función que el Ejecutivo espera y los más pequeños aprendan a usar las tecnologías «con sentidiño», insistió el titular de Educación, es preciso que exista «corresponsabilidad» por parte de las familias.

A preguntas de los medios de comunicación, Rodríguez aseguró que no se trata de una «rectificación» del E-Dixgal, el modelo de libro digital de la Xunta, que ya recibió modificaciones en el curso que ahora se inicia, permitiendo, por primera vez, que los centros adscritos puedan contar con hasta tres manuales en papel. El conselleiro recalcó que este programa ya estaba disponible únicamente a partir de 5º de Primaria.

«No es una ley más»

Esta medida formaría parte de la futura Ley de Educación Digital de Galicia, cuyo proceso de elaboración se inició a principios de este año. Rueda espera que esta sea remitida al Parlamento autonómico este mismo otoño, con el propósito de aprobarla y, por tanto, garantizar su entrada en vigor en el próximo curso académico.

Rodríguez admitió, asimismo, que existe «inquietud e interés» ante esta futura normativa, algo que justificó alegando que, en la consulta pública previa, recibió «más de 600 aportaciones», lo que supone «la mayor cifra hasta el momento».

«No es una ley más, la estamos desarrollando de una manera pionera y queremos tener una estructura bien definida en capítulos reservados al profesorado, al alumnado, a los centros y las familias», puntualizó el titular de Educación, a la vez que reveló que ahora pondrá en marcha un calendario de reuniones con diferentes colectivos de la comunidad educativa para «contrastar diferentes puntos de vista y enriquecer el anteproyecto».