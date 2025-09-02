Galicia estudiará recurrir judicialmente la condonación de la deuda

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha reiterado este martes que la Xunta «no está de acuerdo» con la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno, por lo que «estudiará» recurrir judicialmente la decisión.

Calvo se ha pronunciado así después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas que lo soliciten y cuyo reparto se basa en criterios de población ajustada, con la garantía de una quita mínima del 19% para todas las regiones.

Al respecto, Calvo ha subrayado que en la Xunta «no estamos a favor, primero porque no se trata de una condonación». Ha añadido que esta decisión únicamente obedece al interés del Gobierno central de no cobrar a Cataluña su deuda para que sean «el resto de Comunidades» las que hagan frente.

Por ello, en la Xunta «estamos totalmente en contra», de modo que se estudiará la posibilidad de recurrir el acuerdo y «se tomará una decisión». «Se estudiarán todas las vías que estén a nuestro alcance», ha insistido, al entender que la condonación propuesta «no es justa» para Galicia ya que, según la Xunta, tiene una deuda perfectamente contenida y puede asumir el pago de intereses.

El Gobierno sostiene que las autonomías podrán gastar los 7.000 millones que ahorrarán

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica que debe servir de base legal para perdonar un total de 83.252 millones de euros de deuda pública al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común. "Se trata de una medida histórica, excepcional, que va a todas las comunidades autónomas de régimen común, tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del Estado", ha dicho la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

A pesar del rechazo frontal expresado por el PP contra esta medida, Montero ha confiado en que cuando esté aprobada la norma definitivamente, todas las comunidades donde gobiernan los populares también se acogerán a la medida: "¿Quién va a decir que no a que le perdonen parte de su deuda? ¿Qué familia con una hipoteca, en su sano juicio, iba a decir que no a que le perdonaran una parte?", se ha preguntado la vicepresidenta. Según el calendario que maneja Hacienda, la ley orgánica podría estar definitivamente aprobada en el primer trimestre de 2026, si el Gobierno logra los apoyos parlamentarios para ello.

Montero ha precisado que con esta quita de deuda (que será absorbida por el Estado) las comunidades autónomas podrán obtener un ahorro de entre 6.600 y 6.800 millones en pago de intereses. "Estos recursos lo podrán utilizar para gasto social, para educación, para sanidad o para cualquier competencia autonómica", ha dicho la vicepresidenta. "Es falso que las comunidades autónomas no puedan utilizar estos recursos", ha añadido.