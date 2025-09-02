Galicia, el país de las maravillas: de las Cíes a la Catedral, siete joyas que no puedes perderte

Que Galicia es un lugar único es algo que no puede pillar a nadie por sorpresa. Y es que más que un simple destino, es casi ya una auténtica experiencia sorprendente donde la naturaleza salvaje y un patrimonio histórico único conviven para crear lugares excepcionales.

Desde acantilados que desafían al Atlántico a playas paradísiacas que parecen sacadas del Caribe pasando por imponentes monumentos históricos o paisajes que ofrecen vistas sorprendentes, cada rincón de la comunidad cuenta con lugares que deslumbran por su belleza.

Lo cierto es que con todas estas características, Galicia se ha convertido en un auténtico país de las maravillas y, aunque con tanta variedad y belleza no es tarea sencilla elaborar una lista con las maravillas de Galicia, desde EL CORREO GALLEGO te proponemos un listado por siete de los lugares o monumentos que no deberías perderte en un viaje por tierras gallegas.

La playa de Rodas, en las islas Cíes / Turismo de Galicia

El Caribe gallego

Aunque todas las islas que componen el archipiélago de las Illas Atlánticas de Galicia (Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada) ofrecen algunas de las vistas y experiencias más espectaculares de la naturaleza, si hay una que destaque especialmente sobre el resto y suele centrar más la atención es las islas Cíes, considerado por muchos como el Caribe gallego.

En ellas podemos encontrar la que es considerada por el medio británico The Guardian como "la mejor playa del mundo": la playa de Rodas, un paraíso de aguas cristalinas, arena fina y un pinar que la protege desde la cual podemos ver casi toda la ría de Vigo.

Playa das Catedrais / Turismo de Galicia

Una obra esculpida por el mar

Si hablar de la playa de Rodas es hablar de una de las mejores del mundo, hacerlo de la playa de As Catedrais es mencionar a una de las más impresionantes.

Situada en Ribadeo, se trata de un espectáculo visual con playas que han sido escarbadas durante siglos por la acción del mar, dando lugar a arcos de piedra naturales que dejan sin aliento a quienes los visitan.

Una vez baja la marea, un paseo a pie por la playa es suficiente para enamorarse del lugar, desde los arcos, columnas y muros de pizarra que parecen sujetar la costa cuales arborantes a una iglesia a las vistas excepcionales del océano.

Vistas de la Ribeira Sacra / Turismo Pantón

Un paseo entre cañones

No todas las maravillas de Galicia están en la costa, si no que el interior también guarda joyas únicas, como el caso de la Ribeira Sacra.

La erosión fluvial del río Sil ha labrado la profunda grieta que lo conduce hasta desembocar en la izquierda del Miño y que conforma uno de los grandes tesoros del interior de la comunidad. Esta zona de la provincia de Lugo y el norte de Ourense ofrece una de las experiencias más fascinantes de Galicia y destaca por la gran riqueza natural, paisajística y patrimonial.

Paseos en catamarán por el río Sil, visitar los viñedos colgados sobre vertiginosos cañones o disfrutar de las vistas desde algunos de los increibles miradores de la zona, como los Balcones de Madrid, hacen de la visita a la Ribeira Sacra una experiencia imperdible.

Fragas do Eume / Cedida

Un refugio de biodiversidad

Considerado como uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa, las Fragas do Eume no pueden quedarse atrás.

Este gran espacio boscoso abarca más de 9.000 hectáreas que se extienden por varios municipios del noroeste de la provincia de A Coruña (Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Monfero y Pontedeume) convirtiendolo en un auténtico refugio de biodiversidad.

Más allá de ser un lugar ideal para observar pájaros, varios senderos señalizados permiten conocer el bosque de robles y castaños, entre los que destaca el camino a San Xoan de Caaveiro o al monasterio de Monfero. Aquí el verde se adueña del paisaje mientras el agua hace de las suyas y regala maravillosas cascadas y riachuelos.

La fervenza do Ézaro, en Dumbría / ZEC

Una cascada directa al mar

También cuenta Galicia con la única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar. Se trata de la Fervenza do Ézaro, en Dumbría.

El agua del río Xallas es la protagonista que crea este increíble fenómeno con una caída final desde una altura de 40 metros, una circunstancia que ha consolidado su encanto fuera de nuestras fronteras.

Además, durante los meses de verano o en otras fechas señaladas, la cascada puede verse iluminada de forma especial, creando una experiencia única.

La torre de Hércules, en A Coruña / EFE

El faro romano más antiguo

Galicia destaca por sus paisajes naturales, pero sus construcciones tampoco se quedan atrás. En este sentido, la comunidad cuenta con el faro romano más antiguo del mundo que aún continúa en funcionamento, que no es otro que la Torre de Hércules, en A Coruña.

Lavantándose 58 metros sobre la colina en la que está ubicada y 111 metros sobre el nivel del mar, su luz alcanza las 23 millas náuticas (unos 43 kilómetros).

Su origen es desconocido, pero se sabe que fue reedificada por los romanos alrededor del siglo I. Con todo, el 27 de junio de 2009 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, siendo junto a la Muralla romana de Lugo (2000), el Camino de Santiago (1993) y la ciudad vieja de Santiago (1985) los únicos lugares de Galicia en ser reconocidos con este distintivo.

Vista de la Catedral desde la Alameda / Sergio Moino

El fin del Camino

Inevitablemente, la primera impresión y la primera imagen que se suele tener de Galicia es la Catedral de Santiago, y es que no es para menos. No en vano, se trata de uno de los principales destinos de peregrinación del Cristianismo, junto con Jerusalén y Roma, así como el punto final del Camino de Santiago.

Según la tradición, en el interior de la Catedral se encuentra la tumba del Apóstol Santiago el Mayor, cuyos restos llegaron a Galicia en el siglo IX guiados por una estrella. El hallazgo impulsó la construcción primero de un pequeño templo que pronto se convirtió en uno de los grandes símbolos de la cristanidad y que tras ser destruida y saqueda por Almanzor se transformó con el paso de los siglos en la actual catedral.

El Pórtico de la Gloria, obra maestra del arte universal creada por el Mestre Mateo, o las plazas do Obradoiro o da Quintana erigen a la Catedral como la joya de la corona del estilo Románico.