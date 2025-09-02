La Xunta estima que las ayudas a particulares afectados por los incendios empiecen a llegar “en un mes”

Después de un mes de agosto catastrófico en materia de incendios, con miles de hectáreas calcinadas y multitud de pérdidas materiales, los afectados por los fuegos forestales pueden, desde este lunes, solicitar las distintas ayudas aprobadas por el Ejecutivo autonómico. La previsión es, en palabras del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que “dentro de un mes ya haya beneficiarios que tengan ya alguna de las ayudas solicitadas en su cuenta corriente”.

Estos plazos se refieren a particulares o entidades que hayan pedido alguno de estos incentivos para tratar de paliar los daños de unos incendios que calcinaron en Galicia más de 110.000 hectáreas, según los cálculos de la Xunta. Los concellos afectados, eso sí, tendrán que esperar un poco más y es que para acceder a estas ayudas deben “justificar cuáles fueron las estructuras dañadas”, así como realizar un convenio con la Administración autonómica y firmarlo. Con todo, Calvo aseguró que la pretensión es “intentar pagarlas lo antes posible”.

Tras la reunión este martes del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y varios de sus conselleiros, con un total de 52 regidores locales de las zonas que sufrieron los fuegos que arrasaron parte del territorio gallego, la mayoría de la provincia de Ourense, Calvo defendió la actuación de la Xunta, si bien reconoció que siempre existe “margen de mejora”.

Sobre las demandas hechas desde los concellos, el conselleiro de Presidencia incidió en que lo que más se demanda es una reducción de la burocracia a la hora de solicitar estas ayudas, algo a lo que el Gobierno gallego “se compromete, respetando siempre la legalidad”.