El influencer Cenando con Pablo sorprende en Vigo con su hamburguesa: de carne gallega y un toque de pistacho

The Champions Burger estará hasta este domingo 7 de septiembre en el CC Vialia Estación de Vigo

La hamburguesa de Cenando con Pablo para The Champions Burger

La hamburguesa de Cenando con Pablo para The Champions Burger / Instagram

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Después de verle comiendo sin parar durante siete años en múltiples restaurantes y hacerse popular por sus reseñas, el conocido influencer gastronómico Cenando con Pablo, Pablo Cabezali, lanza su proyecto más importante: su propia hamburguesa.

Así, y con una foodtruck de 9 metros, el influencer está recorriendo España dando a conocer su propuesta en The Champions Burger, el certamen gastronómico que busca la mejor hamburguesa de España. ¿Será la suya la más votada?

Precisamente su foodtruck -TheOX Cenando con Pablo- es una de las más innovadoras y destacadas de esta edición del concurso que, hasta este domingo 7 de septiembre, hace parada en el CC Vialia Estación de Vigo.

Así es la hamburguesa de Cenando con Pablo

La propuesta de Pablo para The Champion Burger se llama Luxuria: una hamburguesa con carne de vaca y buey gallego madurada durante más de 100 días, cecina de buey, mayonesa de Tuétano, mermelada de cecina, salsa The OX casera y un fat bacon con un glaseado secreto.

Todo ello abrazado por un pan brioche con grasa de buey bañado en un caramelo de buey y pistacho. ¿Ya la has probado?

Portos despliega la barrera anticontaminación en Ribeira para la extracción del combustible del 'Awadi'

El influencer Cenando con Pablo sorprende en Vigo con su hamburguesa: de carne gallega y un toque de pistacho

La oposición pide a Rueda que asuma sus «negligencias» en la gestión de los fuegos

Incendios: los alcaldes demandan a Rueda menos burocracia para pedir las ayudas

Galicia estudiará recurrir judicialmente la condonación de la deuda

«Meirás será uno de los grandes lugares símbolos de memoria del Estado español»

Amancio Ortega compra un centro logístico y un hotel en Países Bajos por 230 millones

