Persiste el tiempo revuelto en Galicia a la espera de una tregua este viernes: así va a evolucionar

La situación este jueves continuará marcada por la inestabilidad, con nieblas y chubascos de corta duración, pero la recta final de la semana traerá anticiclón, sol y temperaturas que superarán los 30 grados en el interior

La inestabilidad atmosférica continúa marcando el tiempo en Galicia estos primeros días de septiembre

Valeria Pereiras

Santiago

Septiembre ha comenzado en Galicia como un mes caprichoso en lo meteorológico, que tan pronto obliga a abrir el paraugas como a sacar las gafas de sol. La inestabilidad ha marcado los primeiros días, pero Meteogalicia anuncia una tregua de tiempo seco y calor. Será breve, pues el organismo autonómico ya avanza también la llegada de un nuevo frente el sábado por la noche.

Para este jueves, Meteogalicia prevé también la llegada de un nuevo frente que cruzará la comunidad de oeste a este durante la mañana. Así, la primera mitad de la jornada estará marcada por cielos cubiertos y lluvias, que entrarán por el litoral coruñés y avanzarán hacia el interior.

Por la tarde, volverán los claros alternando con nubes, con algún chubasco muy aislado. Las temperaturas descenderán ligeramente este jueves con respecto a la jornada anterior y el viento soplará flojo del oeste. Además, Meteogalicia ha lanzado un aviso por nieblas densas en el interior por la noche.

Galicia seguirá encadenando el paso de frentes este jueves, cuando la previsión apunta a lluvias débiles por la mañana y nieblas densas en el interior por la noche

El viernes: sol tras las nieblas

El día siguiente la situación mejorará con la entrada del anticiclón. El viernes 5 habrá nieblas matinales en el interior, pero despejarán con rapidez, dejando un tiempo seco y soleado, apenas salpicado por nubes altas. Las temperaturas mínimas bajarán un poco, mientras que las máximas subirán de forma moderada, sobre todo en zonas de interior. Así, Ourense llegará a los 32 grados, Santiago alcanzará los 25 al igual que Vigo y Lugo, y A Coruña se quedará en los 22 grados de máxima.

Sábado: nuevo frente activo por la noche

La estabilidad no durará mucho. El sábado 6, Galicia volverá a notar el paso de un frente frío activo. El día comenzará con nubosidad de tipo medio y alto, más compacta en la mitad oeste. A partir de la tarde-noche, las lluvias entrarán por la franja atlántica, con intensidad moderada en Pontevedra y A Coruña, y se extenderán por el resto del territorio durante la noche. Las mínimas subirán, pero las máximas bajarán un poco, excepto en Ourense, donde se podrán repetir los 32 grados.

Domingo pasado por agua

En la madrugada del domingo un frente volverá a dejar cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas. La próxia semana comenzará bajo circulación del sudoeste, pero tenderá a mejorar progresivamente con el regreso del anticiclón. Las temperaturas, eso sí, seguirán algo contenidas para la época del año.

