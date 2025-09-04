Galicia concentra una de cada siete hectáreas ardidas en Europa este año

Desde hace años los científicos llevan advirtiendo que una de las consecuencias del cambio climático será la proliferación de incendios forestales cada vez más virulentos y peligrosos. Y sus pronósticos se están cumpliendo. Desde Grecia a Turquía, pasando por Italia, el sur de Francia, Portugal y, por supuesto, España han sido este verano pasto de las llamas. El sistema de satélites de Copernicus nunca antes en su historia había registrado tantos fuegos en Europa: se han contabilizado un millón de hectáreas quemadas. Pero ha sido el noroeste español la zona más castigada. Solo en Galicia han ardido una de cada siete hectáreas calcinadas en el continente europeo (el 14%).

Aunque las cifras de superficie quemada de Copernicus difieren ligeramente de las aportadas por la Xunta, sus estimaciones dan una idea de las dimensiones de la catástrofe en Galicia al compararla con otras zonas de Europa. Según sus mapas, que utilizan imágenes satélite para perimetrar los incendios, en la comunidad autónoma ardieron 143.673 hectáreas de monte este mes de agosto —para la Consellería de Medio Rural, que contabiliza solo los fuegos de más de 20 hectáreas, la afectación fue de casi 111.000 hectáreas—. La superó, en todo caso, Castilla y León, donde Copernicus cifró el impacto en 165.797 hectáreas.

En estas dos comunidades se calcinó el 80% de las 380.000 hectáreas ardidas en España. Solo Galicia acaparó casi el 40% del terreno quemado en el país.

Según Copernicus, fue el peor año para España en cuanto a incendios, pero también para Europa. Lo habitual a estas alturas, según los registros de este sistema europeo de información, es que la superficie afectada por fuegos a estas alturas en el continente europeo ronde las 278.000 hectáreas. Pero en 2025 esta cifra casi se ha cuadriplicado. Y solo en Galicia se ha concentrado el 14% de este terreno calcinado.

Reacciones políticas

Y tras la catástrofe incendiaria la confrontación política sube de tono. La portavoz del BNG, Ana Pontón, exigió ayer la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su gestión de los incendios: «es parte del problema, no puede ser la solución». El Bloque presentó un plan de lucha contra el fuego en el que propone duplicar los fondos de prevención en dos años o crear un plan de empleo verde dotado con 50 millones de euros. Además, a petición del BNG, la Eurocámara abordará la ola de incendios en su sesión plenaria del próximo martes.

Contra Rueda cargó también la viceportavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Lara Méndez. Le reprochó que haya pasado de «inventar excusas a minimizar la tragedia». Se refirió a las declaraciones del presidente de la Xunta en las que dijo que la superficie quemada fue en su mayoría «matorrales y piedras». «Negar el drama no es gobernar: es ofender a quien sufrió pérdidas irreparables», censuró.

«La oposición, sinceramente, en esto toca de oído y lo único que sabe hacer es llegar tarde a todo y pedir la dimisión incluso antes de oír ningún tipo de explicaciones», le respondió Rueda. Además puso de ejemplo los incendios como ejemplo de que las autonomías «funcionan mejor» que el Gobierno central.

Por su parte, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, defendió la gestión de la ola de incendios e instó a la oposición «a no utilizar las desgracias para hacer política». La Xunta criticó además el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto por el Gobierno: «es un refrito espeso».

Las conselleiras de Vivenda y Medio Rural acudieron ayer a Ourense a presentar las líneas de ayudas de la Xunta a los afectados. María Martínez Allegue se reunió con vecinos que perdieron sus casas en Cualedro y avanzó que ya se recibieron las primeras solicitudes para la reconstrucción de viviendas. Mientras, María José Gómez avanzó en Ribadavia ocho convocatorias para cubrir daños en explotaciones forestales, ganaderas y agrícolas.

