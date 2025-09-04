Sin licencia o sin apoyo de los vecinos: la mitad de las VUT gallegas no logran registrarse

Solo una de cada tres viviendas de uso turístico dadas de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) se encuentra en condiciones de ofrecer sus servicios a través de los principales canales de comercialización, como Airbnb o Booking. Así se desprende de los datos del Registro Único de Arrendamientos, a los que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, que muestran cómo al cierre del mes de agosto únicamente 9.243 viviendas habían obtenido el número de registro único de alquiler, obligatorio para poder colgar un anuncio en estas webs, cuando en el censo de Turismo de Galicia —con datos del mes de junio, los últimos disponibles— figuran registradas 27.899 viviendas de uso turístico en la comunidad.

Una proporción que podría ser aún menor, ya que 1.765 de las viviendas que cuentan con el preceptivo código tienen una licencia de carácter provisional pues el Colegio de Registradores se encuentra todavía valorando la documentación aportada por los propietarios. Estos profesionales tienen un plazo de quince días para decidir si el código de registro se activa de modo definitivo o se revoca la solicitud.

La puesta en marcha de la ventanilla única digital supuso que España fuese el primer país de la UE en cumplir con la exigencia europea de contar con un reglamento de información para este tipo de pisos. El plazo para comenzar a solicitar los números de registro único del alquiler se inició el pasado 2 de enero, si bien la normativa no ha estado plenamente operativa hasta el 1 de julio, prevaleciendo sobre cualquier otro tipo de reglamento de carácter autonómico o municipal.

En este sentido, los datos muestran que los propietarios gallegos no fueron especialmente previsores, ya que una de cada tres solicitudes para la obtención del código de registro estatal llegó durante los meses de julio y agosto, cuando la norma ya estaba en vigor.

Así las cosas, durante los meses estivales, cuando la normativa ya estaba en vigor, hasta 3.915 propietarios gallegos expidieron la solicitud para obtener su número. Sin embargo, el 48% de las peticiones fueron revocadas por el Colegio de Registradores —entidad encargada de supervisar la documentación aportada por los propietarios y de otorgar el código—. Según los propios registradores habían advertido en julio, las causas que motivan principalmente estas revocaciones en el conjunto de España son la ausencia de la licencia pertinente, que las comunidades de propietarios donde se encuentra el piso no hayan aprobado la presencia de este tipo de viviendas o el tratarse de una vivienda de protección, que por ley no puede destinarse a un fin diferente del de la residencia habitual.

Los propietarios que hicieron la solicitud estando en alguna de estas situaciones se multiplicaron tras la entrada en vigor de la norma. Y es que, antes del 1 de julio, los registradores solo habían revocado el 8,5% de las solicitudes.

Desde el 2 de enero, hasta 11.788 propietarios demandaron el número de registro único del alquiler para su VUT. Es decir, menos de la mitad de los pisos dados de alta en el registro autonómico cursaron esta instancia.

Retirada de anuncios y sanciones económicas

La no obtención de este código en el registro estatal no impide directamente que estos pisos sean destinados al alquiler turístico, si bien la imposibilidad de que sean comercializados a través de los principales canales no es un asunto nimio, ya que dificulta que las ofertas converjan en el espacio al que acude la demanda. Así las cosas, un informe publicado este mismo año por Phocuswright, una empresa estadounidense dedicada a los estudios de mercado, apunta que el 90% de la oferta de viviendas de uso turístico en el conjunto de España está disponible en Airbnb.

Desde el pasado 1 de agosto, estas plataformas están obligadas a retirar de sus páginas web todos aquellos anuncios que no incluyan el número de registro estatal. Los propietarios cuentan con un plazo de diez días hábiles para corregir sus anuncios, previa notificación por parte de la plataforma.

A pesar de que ya ha pasado un mes, según ha podido constatar este diario, en Airbnb se pueden observar todavía diferentes anuncios en Galicia en los que únicamente figura el código de registro en el censo autonómico, careciendo del obligatorio número estatal.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aseguraban esta semana a El País que «las principales plataformas ya han remitido los primeros datos y, en las próximas semanas, cuando se acabe el proceso de análisis de los mismos, se empezarán a retirar los anuncios ilegales».

Esto afectará también a los propietarios, ya que la presencia de estos anuncios sin el código preceptivo puede conllevar multas para ellos que van desde los 2.000 a los 500.000 euros, en función de la comunidad autónoma y la gravedad de la infracción.