Los muertos en la carretera de la Operación Verano: caen en España, suben en Galicia

La Operación Verano, que cada año se desarrolla a lo largo de los meses de julio y agosto, terminó este año con veinte muertos en las carreteras de la comunidad. Se trata de cinco personas fallecidas más que en 2024, lo que sitúa a Galicia como la segunda autonomía, tan solo por detrás de Castilla-La Mancha, en la que más se incrementaron los accidentes mortales en este periodo.

En el conjunto estatal, el número de personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico este verano se eleva hasta los 228. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, detalló este miércoles, en la presentación del balance provisional de los datos, que esto se traduce en una disminución de 15 víctimas mortales con respecto a los meses estivales del pasado año, un 6% menos.

En términos absolutos, Andalucía, con 37 fallecidos, es la comunidad con más muertes este verano, seguida por Castilla y León y Cataluña. Galicia se colocaría en el quinto lugar donde se perdieron más vidas en la carretera, mientras a la cola estarían Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no hubo que lamentar víctimas mortales en sus vías.

Esta reducción de las muertes en las carreteras españolas coincide con un incremento en el número de desplazamientos, que han superado los 100 millones en tan solo julio y agosto.

El día con más fallecidos se registró el domingo 6 de julio con un total de once. En cambio, hubo cuatro días en los que no se registró ninguna muerte: el 14, 16 y 28 de julio y el 25 de agosto. Es la quinta vez que en una Operación Verano hay cuatro días o más en los que no se produce ningún accidente mortal.

Víctimas vulnerables

Como es habitual, la mayoría de siniestros tuvieron lugar en las carreteras convencionales, y es que en ellas murieron un total de 173 personas, frente a las 55 que lo hicieron en autopistas y autovías.

Casi la mitad de las personas que perdieron la vida eran lo que se denominan como «usuarios vulnerables». Entre ellos, perdieron la vida 20 peatones, nueve ciclistas y 72 motoristas. Los usuarios vulnerables representan el 44% de los fallecidos, frente al 48% en 2024.

Los incendios

La dura situación vivida en Galicia a consecuencia de los múltiples incendios que durante el mes de agosto calcinaron más de 110.000 hectáreas –según los cálculos de la Xunta–, condicionaron también el tráfico y la seguridad en las vías, lo que llevó a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la Dirección General de Tráfico (DGT) a «realizar ajustes para dar respuesta a la emergencia».

En el caso gallego, donde lo peor de los fuegos forestales tuvo lugar en la provincia de Ourense, los agentes se vieron obligados a hacer 52 cortes en las carreteras, solo por detrás de Castilla y León, donde fue preciso restringir el tráfico en 109 ocasiones. Esto conllevó a la activación de dispositivos de itinerarios alternativos en aquellos casos en los que existía una posibilidad segura.