Del verano al otoño en 48 horas: así cambia el tiempo en Galicia este fin de semana

Galicia vivirá este fin de semana una sucesión de cambios meteorológicos marcada por el paso de diferentes frentes, según la previsión de Meteogalicia. El viernes comenzará con un ambiente seco y soleado, pero el anticiclón será transitorio y durará poco devolviendo un tiempo más propio del otoño.

Viernes: sol y calor, sobre todo en el interior

Durante la jornada del viernes el anticiclón marcará el tiempo en Galicia. Se esperan nubes bajas y bancos de niebla al amanecer en las zonas de interior, que darán paso a cielos despejados con entrada de nubes altas. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, pero las máximas subirán de manera moderada, con valores destacados en Ourense (32 ºC) o Lugo (27 ºC), que en Santiago rondarán los 25 ºC.

El viento soplará flojo del noreste, con tendencia a girar a sudoeste al final del día.

Galicia recupera este viernes la influencia anticiclónica que dejará tiempo seco y soleado / Antonio Hernández

Sábado: llegada de un nuevo frente activo

En la jornada del sábado, la situación cambiará con el paso de un frente frío activo que entrará por la tarde-noche. El día comenzará con nubosidad de tipo medio y alto, más compacta en la mitad oeste. Con el avance de las horas, las precipitaciones irán entrando por la franja atlántica, dejando lluvias moderadas en las provincias costeras y que se extenderán al resto del país durante la noche.

Las temperaturas mínimas subirán (hasta 15-16 ºC en buena parte de las ciudades gallegas), pero las máximas bajarán ligeramente. Ourense volverá a ser la ciudad más calurosa, con 31 ºC. El viento soplará del sur-sudoeste, moderado en general y fuerte en el litoral.

Domingo: lluvias por la mañana y mejoría a la tarde

El domingo se mantendrá la inestabilidad, especialmente en las primeras horas del día, cuando el frente dejará lluvias intensas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación irá disminuyendo y los cielos quedarán parcialmente nublados.

Las mínimas apenas variarán, mientras que las máximas descenderán algo más, quedando en valores entre los 21 ºC de Santiago y los 24 ºC de Ourense. El viento soplará flojo del oeste-sudoeste, con intervalos moderados entre Fisterra y Ribadeo.

Inicio de la próxima semana: mejoría progresiva

Meteogalicia adelanta que la próxima semana comenzará con una circulación del sudoeste. En la segunda mitad de la semana podría recuperarse la influencia anticiclónica, con el consiguiente ascenso progresivo de las temperaturas, aunque seguirán en general en valores bajos para la época.