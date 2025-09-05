Fallece un ciclista tras ser atropellado en Xermade
El siniestro se produjo en la carretera autonómica LU-861, en el punto kilométrico 8, a la altura de la parroquia de Candamil
Un ciclista ha perdido la vida este viernes en una carretera comarcal a su paso por el municipio lucense de Xermade (Lugo) tras ser atropellado por un vehículo que circulaba por la misma vía.
El siniestro se produjo en la carretera autonómica LU-861, en el kilómetro 8, a la altura de la parroquia de Candamil. El 112 Galicia recibió aviso del accidente a las 11:20 horas de este viernes.
Hasta la zona del siniestro se desplazaron efectivos del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del ciclista.
También fue movilizada la Guardia Civil de Tráfico y la agrupación local de Protección Civil.
