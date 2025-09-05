Camino de Santiago
Las escaleras de Galicia que debes subir corriendo si no quieres tener mala suerte en el amor
Construida en granito y valiéndose del antiguo puente medieval, la escalinata de Portomarín guarda una curiosa leyenda que las redes sociales han vuelto a poner a la orden del día
"No nos queríamos arriesgar a quedarnos solteras", comenta en TikTok el perfil @nereeeiiida. Este mensaje acompaña un vídeo que pronto se hizo viral y en el que se puede ver a la joven subir las escaleras de Portomarín corriendo junto a una amiga.
¿El motivo? La leyenda que rodea a dicha escalinata, la cual lleva a la pequeña capilla de Nuestra Señora de las Nieves y es además la entrada más habitual al centro de Portomarín.
Portomarín, parada indispensable del Camino de Santiago está lleno de rincones bonitos, entre los que destaca precisamente esta escalinata. Pero, ¿conoces su leyenda?
La leyenda de las escaleras de Portomarín
Construida en granito y valiéndose del antiguo puente medieval -se ubica en uno de sus arcos-, desde la cima de las escaleras pueden apreciarse unas preciosas vistas al embalse de Belesar.
En cuanto a la leyenda, se dice que todo aquel que pare a descansar a mitad de la escalinata tendrá mala suerte, mientras que los que opten por subirla corriendo conocerán al amor de su vida.
Si bien esta historia era un secreto a voces, especialmente entre peregrinos, las redes sociales la han vuelto a poner sobre la mesa.
"Las subí corriendo hace 2 años. Sigo soltera. Nada más que añadir", bromeaba al respecto una usuaria. A ella se han sumado otras personas confesando cómo las han subido cuando hicieron el Camino.
