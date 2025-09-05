Prisión sin fianza para el investigado por la muerte de la trabajadora de ayuda a domicilio en O Porriño

La jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño, plaza 1, ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Enrique Leirós, investigado por la muerte de Teresa de Jessús, trabajadora de ayuda a domicilio de 48 años que fue asesinada mientras trabajaba su casa atendiendo a su mujer.

Esta medida tendrá que ejecutarse, tal y como ha acordado la jueza, en un módulo terapéutico o institución análoga. Está investigado por un delito de asesinato, sin perjuicio de lo que depare la causa.

Javier Rosende Novo

Los hechos

El suceso se produjo el pasado 29 de julio en la parroquia de Atios cuando Teresa cudía a atender a una mujer encamada. Durante el desempeño de sus tareas fue atacada en la vivienda presuntamente por el marido de la paciente, Enrique Leirós, con un objeto contundente. La Guardia Civil lo encontró ensangrentado y hablando de manera incoherente.

Tras su detención fue ingresado en la unidad de salud mental del Hospital Álvaro Cunqueiro, a la espera de comparecer ante la juega que ahora decreta su ingreso en prisión.