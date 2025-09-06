Galicia lidera 15 proyectos de innovación para los sectores agroganadero y forestal
Medio Rural destina más de 2 millones a iniciativas para modernizar el campo
Una de ellas busca soluciones a la diarrea neonatal, la principal causa de muerte de terneros en granjas
El proyecto Monitoreo de explotacións bovinas con problemas de diarreas neonatais e de resistencias a antibióticos de importancia crítica segundo a OMS tiene un nombre muy complejo, pero a la vez un objetivo muy sencillo: librar a las granjas tanto de vacuno como de carne del que hoy por hoy es su principal quebradero de cabeza. La diarrea neonatal es la patología responsable de la mayor mortandad de terneros en las explotaciones, con las pérdidas económicas que eso acarrea.
Liderado por el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), es solo un ejemplo del trabajo que se hace en Galicia en materia de innovación para el campo. En concreto, este es uno de los 15 proyectos seleccionados por la Xunta para desarrollar, con el fin de poder aplicar sus resultados sobre el terreno. La Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), destina este 2025 más de 2,17 millones de euros a financiar esas 15 acciones de I+D+i para la implantación de proyectos piloto, desarrollar nuevos productos o activar nuevas prácticas y tecnologías que puedan ayudar a sectores como el agrícola, el forestal, el ganadero o incluso el alimentario.
«El objetivo último que se persigue es el de mejorar la competitividad de los productores primarios, integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria», explican desde la consellería. Además, hay un valor añadido: el de la colaboración con el sector profesional gallego y el investigador. «Esta cooperación contribuirá a la modernización de la agricultura y de las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las áreas agrícolas y rurales», apuntan en Medio Rural.
¿Cómo funcionan estas iniciativas de cooperación?
Integradas dentro de la Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) aprobada por la Xunta en 2022, estas iniciativas exigen la cooperación con la Axencia Galega da Calidade Alimentaria y con al menos otra entidad.
Por un lado pueden ser los productores agrarios y forestales, así como empresas, industrias o cooperativas. También pueden sumarse otros centros de investigación y experimentación, polos tecnológicos, universidades o entidades y agentes de I+D+i.
Con esas bases, el proyecto debe tener detrás al menos a un centro de investigación dependiente de Agacal y a una entidad procedente del propio campo gallego, del terreno, sea de la rama productiva que sea: forestal, alimentario, ganadero, agrícola...
Una vez conocidas estas bases, se presentaron las propuestas para recibir luz verde y financiación, de las que salieron adelante 15, con un criterio de selección que primó cuestiones como la idoneidad de los componentes del grupo investigador, la calidad de la propuesta y el impacto previsto en la práctica. Y fue una comisión de valoración la que hizo la criba, resultando elegidas en este 2025 propuestas para vacuno de leche y carne, forestal o cultivo de maíz y vino.
Diarreas neonatales: un proyecto clave para el sector
Entre los proyectos seleccionados hay uno con especial repercusión por su elevado impacto en las granjas: el citado Monitoreo de explotacións bovinas con problemas de diarreas neonatais e de resistencias a antibióticos de importancia crítica segundo a OMS, liderado por el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), con la veterinaria Verónica Gómez Gómez al frente. Colaboran las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de Curtis, Gando Vacún de Frades, Terras da Ulloa-Pallares y Casa Grande de Xanceda.
Esta diarrea neonatal bovina es, a nivel mundial, uno de los gandes desafíos para el futuro de la produción de leche y carne de vacuno. Como «principal causa de morbilidad y mortalidad en terneros recientemente nacidos», recuerdan, impacta de lleno en la rentabilidad de las explotaciones. El sistema nacional de vigilancia de la salud animal de Estados Unidos (NAHMS) informó en 2007 de que el 57% de la mortalidad en terneros de menos de un mes era por esta causa. Las mejoras productivas y sanitarias lograron reducir el impacto y así, el útimo informe del NAHMS, correspondiente a septiembre de 2021, ya rebajaba la mortalidad por esta enfermedad al 39%. Sin embargo, en China ese porcentaje aún puede dispararse hoy por encima del 72%, y en países de África como Etiopía, al 63%. Son cifras inasumibles para cualquier explotación ganadera.
Agrava una de las mayores preocupaciones de la salud mundial
El problema es que para curar la patología se tira de antibióticos, en muchos casos con un uso abusivo de los mismos, hasta un 25% por encima de lo necesario, lo que incrementa el riesgo de aparición de resistencias antimicrobianas (RAM), una de las principales preocupaciones de la salud mundial, ya que esas superbacterias resistentes matan cada año a más personas. Esta realidad, que empieza con una enfermedad ganadera y un mal uso de antibióticos y acaba teniendo una enorme repercusión en la población, justifica con creces esta investigación que lidera Galicia.
Verónica Gómez, veterinaria investigadora do CIAM de Mabegondo: «Protexer a saúde animal é protexer a nosa propia»
Verónica Gómez lidera o proxecto investigador sobre as diarreas neonatais no gando vacún, un problema económico para os gandeiros, pero tamén de saúde para a humanidade, xa que para combatela úsanse antibióticos, moitas veces en exceso, o que aumenta o risco das perigosas resistencias bacterianas.
-Cando e como xorde este proxecto investigador?
-Xorde a raíz da convocatoria deste ano das accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agrícola, gandeiro, forestal e da industria agroalimentaria que se promoven dende a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). A idea parte das inquedanzas e conversas co persoal veterinario das Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras (ADSG), co que participamos noutros proxectos de investigación; cos compañeiros do departamento de bacterioloxía do Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Galicia (Lasapaga) e co persoal do equipo da catedrática Azucena Mora do Laboratorio de Referencia de Escherichia coli (LREC) da Facultade de Veterinaria de Lugo.
-Que se busca neste proxecto?
-A diarrea neonatal bovina é unha síndrome multifactorial que provoca importantes perdas económicas tanto no sector de vacún de carne como de leite. Entre os principais axentes patóxenos primarios implicados destaca Escherichia coli (E. coli), aínda que tamén poden intervir virus e parasitos. O enfoque terapéutico inclúe con frecuencia o uso de antibióticos, o que ao longo dos anos contribuiu ao incremento do risco de aparición de resistencias antimicrobianas. O proxecto busca estudar as diarreas, a mellora do diagnóstico e a optimización na toma de decisións terapéuticas, o que se traducirá nunha redución dos custos neste sector produtivo. Traballarase para mellorar o nivel sanitario e zootécnico das explotacións gandeiras mediante o deseño e aplicación de programas de profilaxe e control desta enfermidade.
-A diarrea neonatal é un problema relevante con importante impacto na rendibilidade das explotacións. É a bacteria ‘E.coli’ a súa causa única ou principal?
-A diarrea neonatal bovina é probablemente a principal causa de morbilidade e mortalidade en tenreiros recentemente nados e unha importante fonte de perdas económicas debido aos custos directos, aos tratamentos e aos efectos a medio e longo prazo sobre o rendemento destes animais. É unha síndrome multifactorial producida por factores de orixe infecciosa e non infecciosa. Entre as causas de orixe infecciosa podemos atopar patóxenos víricos como rotavirus, coronavirus principalmente, patóxenos bacterianos coma E. coli, Salmonella spp e Clostridium perfringens entre outros; e parasitarios como Cryptosporidium parvum, Eimeria spp. e Giardiaduodenalis, sendo habituais coinfeccións. A bacteria E. coli forma parte da microbiota comensal do tubo dixestivo da maior parte dos mamíferos colonizando o tracto gastrointestinal do neonato ás poucas horas de vida. Aínda que a maior parte das cepas de E. coli xogan un papel incuo ou mesmo beneficioso, algunhas cepas adquiren factores de virulencia específicos que lles confiren a capacidade de producir unha ampla variedade de infeccións.
-É a mesma ‘E.coli’ que nos afecta aos humanos?
-Na maioría dos casos, as cepas patóxenas de E. coli presentan especificidade de hospedador ao que afectan, por exemplo, as responsables da diarrea neonatal bovina non son as mesmas que afectan aos neonatos humanos. Con todo, as bacterias resistentes aos antibióticos, sexan E. coli ou doutras especies, poden circular entre os compartimentos humano-animal-ambiental. Deste modo, este proxecto non só busca optimizar o uso terapéutico dos antibióticos , senón que tamén contribúe indirectamente á protección da saúde humana e ambiental, en liña coa aproximación One Health.
-Son os antibióticos o único tratamento para esta diarrea en bovinos ou hai alternativas?
-Nesta enfermidade existen moitos factores de risco que poden favorecer a súa aparición, por iso hai que incidir na prevención desde o manexo da vaca seca ata o momento do parto, así como nun adecuado aporte de costro de calidade, limpeza e desinfección adecuada das instalacións, protocolos antiparasitarios e pautas de vacinación entre outros. Non debemos esquecer que os antibióticos só deben usarse cando se diagnostica un axente patóxeno bacteriano. Na actualidade, tanto en medicina humana como en veterinaria, a recomendación prioritaria é a prevención: evitando a enfermidade, evítase tamén a necesidade de recorrer ao tratamento.
-Hai un mal uso ou abuso de antibióticos nas granxas para combater esta infección?
-Actualmente a prescrición de antibióticos por parte do persoal veterinario, xunto coa aplicación da recente normativa, garanten o uso axeitado destes medicamentos, administrados tras unha evidencia baseada na clínica, illamento do axente bacteriano e o antibiograma. No entanto, durante moito tempo o tratamento da diarrea neonatal incluíu con frecuencia un emprego excesivo ou indebido de tratamentos antibióticos, incluído o profiláctico. Esta situación contribuíu ao longo dos anos ao incremento do risco de aparición de resistencias antimicrobianas que, sumado, no caso específico de E. coli, á elevada diversidade antixénica desta bacteria, dificulta o control eficaz desta enfermidade.
-Está medida a resistencia bacteriana, neste caso da ‘E.coli’, a antibióticos en Galicia ou noutros lugares?
-A resistencia bacteriana aos antibióticos tamén chamada a pandemia silenciosa é, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), un dos problemas de saúde máis preocupantes para a humanidade no século XXI. Estudos recentes apuntan que en 2050 a resistencia aos antibióticos podería ser a principal causa de morte por encima de enfermidades como o cancro e a diabetes. É un problema mundial que debemos atallar entre todos, no que a comunidade científica está moi involucrada. Dende hai anos, numerosos estudos, incluída a miña tese doutoral, indican a presenza de resistencia da E. coli a diferentes familias de antibióticos tanto en mostras de animais de produción como de compañía, así como en alimentos de orixe animal e vexetal.
-Empeza a haber coñecemento do concepto One Health nas explotacións galegas e na sociedade galega en xeral ou aínda está moi verde?
-A resistencia bacteriana aos antibióticos é un dos problemas de saúde que mellor ilustra o enfoque One Health, unha soa saúde. Baséase no principio de que a saúde humana, animal e medioambiental están intrinsecamente vinculadas. Soamente pode alcanzarse unha soa saúde cando se realicen esforzos conxuntos nestes tres ámbitos. Protexer a saúde dos animais contribúe a protexer a nosa propia saúde. A saúde animal é, ademais, fundamental para a obtención de alimentos sans e seguros para o consumo humano. Por este motivo é tan importante o papel dos nosos gandeiros e gandeiras. Dende a Agacal convócanse anualmente xornadas de transferencia ao sector agrario co obxectivo transversal de favorecer a competitividade do noso medio rural mediante a mellora do acceso aos resultados da investigación.
