Ester Expósito, sobre unas fiestas gallegas: "Si llevo allí a una pareja, es la definitiva"

Ester Expósito ha sido la invitada encargada de cerrar la primera semana de la vigésima temporada de El Hormiguero.

La actriz madrileña de origen gallego por parte materna acudió esta semana al plató del programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. Lo hizo para promocionar su último trabajo, El talento, película que acaba de llegar a las salas de cine, pero también habló de otros temas, como su afición al buceo, su obsesión por los tiburones blancos e, incluso, del amor.

Expósito fue sometida por las hormigas más conocidas de la televisión, Trancas y Barrancas, a un juego de preguntas y respuestas titulado ¿Romántico o grimoso? y en el que la intérprete compartió su visión sobre el amor en clave de humor y valoró gestos como hacer regalos caros, componer una canción para tu pareja con IA, ver con otra persona una película de terror, darse la mano en el cine o llevar a tu cita o a una persona especial a las fiestas de tu pueblo.

Un tema, este último, que Ester Expósito respondió de inmediato que «eso ya es un nivel muy romántico». «Hay unas fiestas de mi pueblo, Naseiros (en Viveiro), a las que no he llevado a ninguna pareja. Yo creo que cuando lleve a una pareja a esas fiestas, se lo he dicho a mis amigos, ya va a ser el definitivo. Son unas fiestas muy especiales, son como de mi infancia, de toda la vida, de cada verano... Son cinco días en unas especies de cabañas que nos montamos en el bosque un grupo de amigos. Son unas fiestas rarísimas y superdiferentes a todas y que me gusta pasarlas con mi familia y amigos. Y es verdad que me ha apetecido estar siempre a mi bola, por eso a mis amigos, que ya empiezan a llevar a sus novios y novias, les digo: ‘El día que yo lleve a una pareja ahí es el definitivo’», prosiguió la actriz.

Ester Expósito y sus episodios de parálisis del sueño

No obstante, Ester Expósito ha dejado más titulares en su paso por El Hormiguero, y es que la actriz sorprendió a todos al desvelar en un momento dado de la entrevista que ha sufrido episodios de parálisis del sueño que le generaban muchísimo estrés. «Suelo tener sueños turbios, yo creo que porque estoy medio consciente y mi cerebro se va a posta a lugares oscuros», detalló.

😱 Ester Expósito nos habla de sus sueños más siniestros #EsterExpósitoEH pic.twitter.com/Jm02dO8kr9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2025

Llegó a estar tan preocupada por los episodios sufridos que incluso acudió a una neuróloga para que le explicara más detalladamente el motivo de que le ocurriese algo así, y la razón es bien sencilla: el cuerpo se duerme antes que el cerebro.

Expósito también comentó que la parálisis del sueño la sufre mucha gente y que provoca una sensación «horrible». «Se pasa fatal, se hace eterno y tiene mucho que ver con el estrés», añadió.

Asimismo, la intérprete quiso destacar dos episodios concretos, uno en el que intenta correr y simplemente no puede, y otro en el que recuerda que ha matado a alguien aunque de primeras no se da cuenta de ello y, de repente, le entra la angustia de que le pueden pillar.

Afortunadamente, Expósito dejó entrever que, últimamente, ya no sufre episodios de parálisis del sueño y que estos se han reducido de forma notable respecto al pasado. «Había noches que me pasaba varias veces seguidas hasta que conseguía dormirme bien. Ahora ya hace mucho que no, pero hubo unos años que me pasaba todas las noches, casi todas, y algunas varias veces seguidas», destacó.