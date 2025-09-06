O municipalismo deseña o seu futuro tras catro décadas ao pé dos cidadáns
O Consello de Contas, co apoio da Deputación da Coruña, reúne ducias de expertos os días 15 e 16 no Palexco para repensar e mellorar o papel da administración local en Galicia
A casualidade fixo coincidir no mesmo ano, 1985, o nacemento do Consello de Contas de Galicia e a aprobación da Lei de Bases de Réxime Local, que é algo así como a Constitución pola que se rexen concellos e deputacións. Unha efeméride que agora quere aproveitar o organismo autonómico de control para repensar o papel que debe xogar a administración local logo de 40 anos de xestión efical e exitosa ao servizo dos cidadáns. A sociedade muda no século XXI a un ritmo xamais visto e esixe novos desafíos para os que hai que prepararse. E nesa carreira cara ao futuro o Consello de Contas, coa colaboración da Deputación da Coruña, quere achegar o seu gran de area a través do congreso 1985-2025: 40 anos de bases de réxime local e do control externo local en Galicia, que se celebrará os días 15 e 16 deste mes no Palexco da Coruña.
A cita reunirá ducias de expertos que son auténticos referentes na materia a nivel nacional e incluso internacional, o que converte o congreso nunha oportunidade única para abordar problemas como o financiamento local ou a definición das competencias propias, hoxe por hoxe os dous grandes cabalos de batalla municipais.
«Os concellos son a primeira liña de contacto coa veciñanza e precisan dun reforzo consensuado e dunha reflexión xurídica máis axustada aos tempos actuais», reflexiona Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña, que cualifica o congreso como «moi necesario e útil» para o municipalismo.
Tamén para Contas este encontro representa unha dobre oportunidade. O seu presidente, Juan Carlos Aladro, di que se porán sobre a mesa os principais desafíos da administración local e se achegarán posibles solucións; pero á vez o ente autonómico amosará como o seu papel pode ir máis alá do de fiscalizador externo, pasando a converterse nun colaborador activo e directo da xestión municipal grazas a esas catro décadas de coñecemento, estudo e información sobre a vida municipal.
Concello 314, unha pequena revolución municipal
Eses 40 anos de experiencia e información local que ten o Consello de Contas van materializarse nun ambicioso proxecto que ademais será presentado en exclusiva neste congreso da Coruña. Baixo o nome Concello 314, trátase dun portal de datos que recollerá información clave dos 313 municipios galegos, tanto desde o punto de vista da saúde económica como da eficacia na prestación dos servizos públicos, dando a coñecer todas as funcións que cumpre este organismo. Segundo explica Simón Rego, responsable da área local de Contas, trátase «dun xemelgo dixital de todos os concellos de Galicia» para que calquera cidadán ou administración ou empresa poida acceder á información municipal. «Poderá ver a situación financeira, cando os recursos se destinan a alumeado, a saneamento, a asfaltado...».
Hai que ter en conta que o organismo de control leva catro décadas manexando unha cantidade inxente de datos municipais, como 40.000 contratos anuais por exemplo. E é unha información moi valiosa que se estaba desaproveitando e que Contas, dentro da súa nova filosofía de traballo, quere aproveitar para axudar aos concellos, deputacións e mancomunidades na súa xestión diaria. «O enfoque do congreso tamén busca dar a coñecer todo o que pode achegar Contas e o control externo de España para mellorar a xestión local», aclarou Rego.
Programa: oito mesas de debates con grandes expertos
O programa inclúe oito mesas de debate nas que se abordarán cuestións clave como a profesionalización do persoal técnico, os mecanismos de control interno e externo, o financiamento local, os desafíos da dixitalización, a transparencia e a participación cidadá ou o papel das institucións locais na construción democrática.
Nelas sentarán entre moitos outros Carles Ramió (Pompeu Fabra), Mónica García Saénz (Ministerio de Hacienda), Santiago Lago Peñas (UVigo), Francisco Velasco Caballero (UAM) Ismael Peña-López (Escola de Administración Pública de Cataluña), Alfredo Galán (Fundación Democracia y Gobierno Local) ou José Manuel Pardellas Rivera ( Deputación da Coruña).
Participarán tamén representantes institucionais e profesionais da xestión pública local, como do Consello Xeral de Secretarios, Interventores e Tesoureiros, da Oficina Nacional de Auditoría da IGAE ou das deputacións de Barcelona e Girona.
As inscricións serán gratuítas e xa están abertas. Toda a información do congreso está dispoñible na páxina web: https://congresolocal.ccontasgalicia.es/.
Simón Rego: «A lei local é un traxe que ten 40 anos e toca revisar como están as costuras»
Simón Rego Vilar, conselleiro da área de Administracións Locais de Contas e un dos grandes coñecedores do ecosistema municipal galego, defende o congreso da Coruña como unha oportunidade para mellorar a eficiencia da Administración local, que despois de catro décadas debe reaxustar parte da súa arquitectura e da súa xestión. «Imos analizar como foi esa transición de 40 anos desde a Lei de Bases de Réxime Local: de onde vimos e cara a onde hai que ir».
Rego lembra que o mundo municipal «ten un traxe de hai 40 anos ao que hai que revisarlle como están as costuras». Os tempos mudaron e impactaron en cuestións como o financiamento local ou o reparto de competencias. Corren tempos duros para os concellos e o Consello de Contas pretende aproveitar todo o seu potencial para botar unha man do deseño dese novo escenario de futuro.
«Queremos pór en valor toda a información que ten o Consello de Contas sobre a administración local, que son 40 anos de recollida de datos, e colaborar coas intervencións municipais para mellorar a eficacia e a eficiencia» na xestión, explica. Deste xeito, o papel de Contas tamén cambiaría, ao pasar de ser un vixilante externo que actúa a posteriori a converterse nun colaborador activo na xestión.
Un novo escenario que ten como fin último contribuír a unha xestión máis eficaz que repercuta na cidadanía.
