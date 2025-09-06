La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca

La Policía Nacional investiga como matricidio el suceso ocurrido ayer por la tarde en un céntrico domicilio de Vilagarcía de Arousa y que se saldó con la muerte violenta de una mujer de 61 años de edad y su hijo, de 22, herido de gravedad tras arrojarse desde una ventana del tercer piso del inmueble, ubicado en la calle Duque de Rivas. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, indicó que todo apunta en esta dirección al haberse encontrado el cadáver de la mujer «boca abajo y entre abundante sangre».

Fuentes conocedoras del caso explicaron que, al parecer, fue una persona cercana a la familia quien descubrió el cuerpo de la fallecida en el interior del piso en el que vivía sola con su hijo. Fue en ese momento cuando el joven se habría lanzado de manera voluntaria desde una ventana a la calle.

Eran sobre las seis y media de la tarde y el hombre presentaba signos de estar consciente cuando los servicios de emergencias y los sanitarios llegaron al lugar de los hechos. No obstante, fue trasladado de urgencia por una ambulancia en un primer momento al Hospital do Salnés en estado muy grave. Este sábado fue ingresado en el Álvaro Cunqueiro. Se investiga además un posible problema de salud mental previo.

Detalles

El subdelegado también pidió prudencia al encontrarse la investigación en una fase muy incipiente. Con todo, sí pudo adelantar que «se puede apuntar, con toda la prudencia, que no parece que haya participación de más personas en este triste suceso».

La expectación era máxima en la calle Duque de Rivas, que inmediatamente fue acordonada por varias patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional para dar paso a los investigadores.

Vecinos de la zona explicaron que solo escucharon un ruido, pero los residentes del propio inmueble que se encontraban en casa a esas horas explicaron, en un primer momento, que no habían oído nada extraño que hiciese pensar en el fatal desenlace.

Al parecer, la fallecida, de 61 años de edad, podría ser trabajadora de un servicio relacionado con la asistencia sociosanitaria. Según lo poco trascendido ayer, las lesiones que presentaba serían compatibles con la utilización de algún tipo de arma blanca, una hipótesis que se confirmaba hoy.

De hecho, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra confirmaba poco después que los hechos se investigan como un presunto matricidio, sin que se pudieran aportar muchos más detalles de un suceso cuyo operativo se extendió más allá de la hora de cierre de esta edición.

Pasadas las ocho de la tarde llegaron al lugar agentes de la Policía Científica y cuando casi eran las nueve de la noche cuando desembarcó la comitiva judicial para proceder al levantamiento del cadáver y la empresa funeraria para su traslado al Anatómico Forense.

La calle donde sucedieron los hechos permaneció cortada con cintas desde el primer momento y no pocos ciudadanos se arremolinaron para conocer más detalles de lo sucedido. Asimismo se realizó un importante despliegue de medios que además de los policías, incluyó a bomberos y efectivos de Emerxencias. Y es que, en un primer momento, el asunto se trató como el intento de un hombre de quitarse la vida.

Por parte del Concello, la concejala de Seguridade Cidadá, Tania García, también estuvo pendiente del caso. Además, el alcalde de la localidad, Alberto Varela, ha trasladado su más sentido pesar por lo sucedido y se decreta lugo en Vilagarcía hasta el lunes.