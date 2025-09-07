Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

El viento está dificultando las labores de extinción

Vista aérea de la zona quemada en A Rúa

Vista aérea de la zona quemada en A Rúa / Brais Lorenzo

A.C.

El fuego continúa castigando Ourense, concretamente el área más afectada por la reciente ola de incendios que calcinó la provincia. El incendio declarado a primera hora de la tarde del sábado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, continúa activo y ya ha quemado más de 500 hectáreas, tal y como informa ha informado en su última actualización la Consellería de Medio Rural.

Para combatir las llamas se han movilizado, de forma acumulada, 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, además de 6 helicópteros y 4 aviones, pero las fuertes rachas de viento que se registran en la zona están dificultando los trabajos de extinción.

La Consellería recuerda a la ciudadanía que está disponible el teléfono gratuito 085 para comunicar cualquier avistamiento de incendio forestal. Asimismo, pone a disposición un número anónimo y gratuito para denunciar posibles actividades incendiarias: 900 815 085.

