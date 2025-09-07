El Sergas acelera su agenda verde y acaricia ya la meta climática de 2030

Desde cabras desbrozadoras que pacen a los pies del Álvaro Cunqueiro de Vigo o material médico fabricado a partir de batas y mascarillas desechadas a paneles solares con capacidad para producir toda la energía que consume un hospital. El Servizo Galego de Saúde(Sergas), la mayor empresa de la comunidad, con actividad las 24 horas de los 365 días del año, se ha propuesto adelantar su transformación verde, consciente de que el cambio climático es más que una amenaza ambiental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera ya una crisis sanitaria global y Galicia, señalan desde el Sergas, «lleva tiempo» trabajando para reducir el impacto que su sistema sanitario tiene sobre el medio ambiente. «Hemos dado un paso al frente para conseguir que nuestros hospitales y centros de salud sean más sostenibles», afirma Beatriz Piñeiro, técnica de innovación y sostenibilidad en salud del Sergas.

El sector sanitario mundial es responsable del 4,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero. «Si juntamos todos los sistemas sanitarios del mundo, serían el equivalente al quinto país más contaminante», señala Piñeiro. Galicia, explica, decidió actuar hace más de dos décadas, cuando comenzó a implementar la historia clínica informatizada, una herramienta que a día de hoy «sigue sin estar operativa en algunas comunidades autónomas».

En su estrategia de economía circular, aprobada en 2023, el Sergas se marca como meta reducir un 60% las emisiones de CO2 en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2040. Pero ya ha conseguido anticiparse a su objetivo. «En 2024 logramos una reducción del 58%, lo que significa que vamos muy por delante de lo previsto», destaca Beatriz Piñeiro.

Para alcanzar la ansiada huella de carbono cero, el Sergas lleva años implementando distintos programas de economía circular orientados a la utilización de energías renovables, la bioarquitectura o la alimentación sostenible.

El proyecto de eficiencia energética del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo es una de las joyas de la corona. El centro cuenta con más de 5.400 paneles solares y calderas de biomasa que en determinados momentos alcanzan el 100% de autonomía energética. «Es el primer hospital que lo consigue», destaca la técnica del Sergas, coordinadora de una estrategia de economía circular que también está llegando a los centros de salud. El de A Laracha fue el primero que la Xunta construyó en madera, siguiendo los parámetros de la bioarquitectura. El próximo será el Novoa Santos de Ourense, con 5.600 metros cuadrados útiles distribuidos en once plantas.

Pero en esa búsqueda de una mayor sostenibilidad hay también proyectos más modestos, como el ecopastoreo del Álvaro Cunqueiro, con cabras «muy trabajadoras» que mantienen a raya sus zonas ajardinadas, o los huertos terapéuticos que cultivan los pacientes de Psiquiatría del CHUO de Ourense, «pionero» en sostenibilidad. En su plaza de acceso un paseo de pérgolas verdes reduce la temperatura ambiental. Una solución que replicarán otros centros sanitarios europeos, al igual que el sistema que recoge aguas pluviales en el Hospital de Verín y la cubierta vegetal aislante del de Valdeorras. Como apunta Piñeiro, «debajo de un árbol la temperatura puede llegar a bajar entre 6º y 12º».

Textiles y menús de hospital

Otro de los proyectos en los que trabaja en Sergas, a través de un proyecto europeo, busca reciclar batas, sábanas o mascarillas de uso hospitalario para transformarlas en nuevos materiales médicos. Son desechos que en su mayoría acaban en escombreras o incineradoras y que forman parte de los 5,8 millones de toneladas de residuos textiles que se generan cada año en Europa.

El desperdicio de alimentos también es caballo de batalla en la estrategia de economía circular del Sergas. Se estima que un 35% de los menús servidos en los hospitales acaba en la basura. El objetivo es, por tanto, reducir el impacto climático de esos alimentos, pero también conseguir que el paciente «coma cada vez mejor». Aunque en todas las áreas sanitarias se trabaja en esa línea, alguna, como la de Lugo, va por delante. En el hospital Lucus Augusti, detalla Piñeiro, «ya se está certificando el residuo cero. Todo se valoriza».

«Se actúa de forma multidisciplinar para reducir el impacto del cambio climático», asevera. Y ese trabajo, subraya, está siendo reconocido a nivel internacional. En julio, el Sergas recibía la certificación del GHG Protocol, uno de los estándares más exigentes en cuantificación y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero. «Es la primera vez que un sistema sanitario es distinguido con este reconocimiento», concluye.