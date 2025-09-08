Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compartir piso en Galicia cuesta ya el doble que hace cinco años

Roza los 335 euros, con un incremento del 5,5 % en solo un año

Colas de estudiantes buscando piso de alquiler en Santiago ante una inmobiliaria a principios de este mes

Colas de estudiantes buscando piso de alquiler en Santiago ante una inmobiliaria a principios de este mes / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

El alquiler de una habitación en una vivienda compartida en Galicia ya no es la opción económica que era hace pocos años. Según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio se sitúa en 335 euros al mes, lo que supone un 49,5 % más que en 2020 y un 16,3 % más que hace tres años.

En apenas un año, la subida fue del 5,5 %, pasando de los 317 euros de media registrados en julio de 2024 a los 335 actuales.

Galicia, entre las comunidades donde más se encarece el alquiler

A nivel estatal, compartir piso cuesta de media 510 euros mensuales, con un aumento del 61 % en cinco años. Cataluña (618 euros), Madrid (585), País Vasco (583) y Baleares (558) son las comunidades con precios más altos, mientras que Galicia se mantiene por debajo, aunque el encarecimiento acumulado en el último lustro la coloca entre las autonomías con mayor incremento porcentual.

La vivienda compartida, cada vez más imprescindible

La realidad gallega muestra un mercado tensionado, en el que muchas personas jóvenes, estudiantes o trabajadores con salarios bajos dependen del alquiler compartido cómo única alternativa viable. El parque de vivienda disponible es reducido y los precios del alquiler de pisos completos superan habitualmente los 700 o 800 euros en ciudades como A Coruña, Vigo o Santiago.

Plataformas vecinales y organizaciones sociales llevan tiempo alertando de la presión ejercida por el turismo y por la escasa construcción de vivienda pública en alquiler. Reclaman medidas urgentes que frenen la escalada de precios y garanticen acceso a la vivienda en condiciones dignas.

Según Fotocasa, el encarecimiento de la vivienda compartida refleja la “fuerte tensión” que atraviesa el mercado del arrendamiento, convirtiéndose ya no en una opción de transición, sino en la única salida posible para millares de gallegos.

