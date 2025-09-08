Compartir piso en Galicia cuesta ya el doble que hace cinco años
Roza los 335 euros, con un incremento del 5,5 % en solo un año
El alquiler de una habitación en una vivienda compartida en Galicia ya no es la opción económica que era hace pocos años. Según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio se sitúa en 335 euros al mes, lo que supone un 49,5 % más que en 2020 y un 16,3 % más que hace tres años.
En apenas un año, la subida fue del 5,5 %, pasando de los 317 euros de media registrados en julio de 2024 a los 335 actuales.
Galicia, entre las comunidades donde más se encarece el alquiler
A nivel estatal, compartir piso cuesta de media 510 euros mensuales, con un aumento del 61 % en cinco años. Cataluña (618 euros), Madrid (585), País Vasco (583) y Baleares (558) son las comunidades con precios más altos, mientras que Galicia se mantiene por debajo, aunque el encarecimiento acumulado en el último lustro la coloca entre las autonomías con mayor incremento porcentual.
La vivienda compartida, cada vez más imprescindible
La realidad gallega muestra un mercado tensionado, en el que muchas personas jóvenes, estudiantes o trabajadores con salarios bajos dependen del alquiler compartido cómo única alternativa viable. El parque de vivienda disponible es reducido y los precios del alquiler de pisos completos superan habitualmente los 700 o 800 euros en ciudades como A Coruña, Vigo o Santiago.
Plataformas vecinales y organizaciones sociales llevan tiempo alertando de la presión ejercida por el turismo y por la escasa construcción de vivienda pública en alquiler. Reclaman medidas urgentes que frenen la escalada de precios y garanticen acceso a la vivienda en condiciones dignas.
Según Fotocasa, el encarecimiento de la vivienda compartida refleja la “fuerte tensión” que atraviesa el mercado del arrendamiento, convirtiéndose ya no en una opción de transición, sino en la única salida posible para millares de gallegos.
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago
- Del verano al otoño en 48 horas: así va a cambiar el tiempo en Galicia este fin de semana
- Septiembre empieza en Galicia con tiempo revuelto: ¿puede darse por finalizado el verano?
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Ester Expósito, sobre unas fiestas gallegas: 'Si llevo allí a una pareja, es la definitiva
- Galicia, el país de las maravillas: de las Cíes a la Catedral, siete joyas que no puedes perderte