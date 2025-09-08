Uno de los detenidos en Galicia durante La Vuelta: “En ningún momento usamos a violencia como ferramenta de protesta”

“O obxectivo da protesta nunca foi tocar aos ciclistas, era simplemente visibilizar o que está a pasar en Palestina. As institucións non fan nada para deter o xenocidio en Gaza, por iso protestamos, pero en ningún momento utilizamos a violencia como ferramenta de protesta". Pocas horas después de su puesta en libertad, Simón García Malheiro, uno de los ocho detenidos en O Corgo durante las movilizaciones contra la participación en La Vuelta del equipo Israel-Premier Tech, reconstruye lo sucedido este domingo en la primera jornada de protestas en Galicia: cargas policiales, una docena de arrestados y acusaciones de desorden público "con peligro para la integridad de las personas" que ahora deberá dictaminar un tribunal. Son nueve detenidos más que en Bilbao, donde una protesta masiva llevó a la organización a detener la etapa tres kilómetros antes de la meta.

La mayoría de los arrestados en Galicia son, como Simón, miembros de la Plataforma Lugo por Palestina. Entre ellos también se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto, cuya detención estuvo marcada por una "brutal agresión", según el Bloque. Tras lo sucedido, este mismo lunes más de cincuenta organizaciones gallegas -lideradas por la Rede Galega pola Palestina- han firmado un comunicado conjunto “aberto e de urxencia” ante lo que considera “violencia policial e detencións arbitrarias” en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en O Corgo y Monforte de Lemos. Dicho comunicado sostiene que las protestas fueron en todo momento pacíficas y que estaban “amparadas polo dereito internacional”. Sin embargo, “a resposta das forzas represivas do Estado español, co seu actual Goberno, o máis progresista da historia, foi a represión", con "polo menos doce detencións en distintos puntos do percorrido, algunhas delas co uso evidente da violencia".

“Ademais, producíronse cargas policiais nas inmediacións da meta en Monforte, convertendo unha protesta lexítima e pacífica nun escenario de represión inaceptable”, insisten los firmantes del comunicado, que también culpan a la intervención policial de la caída del ciclista Javier Romo, “cando un axente invadiu a estrada para deter a un manifestante”.

Simón García coincide al describir el episodio de Javier Romo: "O compañeiro que está relacionado coa caída do ciclista tivo mala sorte. Tropezou e caeu para diante, sen tocar a estrada. Só quería ensinar unha bandeira palestina. É o axente que intervén quen provoca a caída de Romo. Se fóra calqueira outra bandeira o axente non se vería na necesidade de cruzar con tanta urxencia diante do pelotón".

Para Simón, la consigna que se popularizó entre los movilizados tras las detenciones -"O activismo non é delito"- resume el cuadro completo de lo sucedido en O Corgo. "Desde o primeiro momento, as forzas de seguridade estiveron moi encima dunha protesta que se desenvolvía con pancartas e bandeiras, sen violencia. Cando nos agarraron, os axentes consideraron que estabamos a invadir a vía pública. Despois estivemos apartados ao carón da estrada, coas bridas e os axentes encima, ata que terminou a etapa", explica a EL CORREO GALLEGO.

Las ocho personas detenidas por la Guardia Civil en O Corgo han quedado en libertad en las últimas horas, a expensas de que pasen, cuando sean requeridas, por sede judicial. Fuentes de la Comandancia de Lugo aseguran a la agencia EFE que estos manifestantes fueron arrestados por “desórdenes públicos”, aunque su posible imputación final como investigados por ese o más delitos también está a expensas de si se formalizan “denuncias”.

Los colectivos que firman el comunicado difundido este lunes subrayan que “A Volta atopouse de fronte cun pobo solidario, digno e valente que se manifestou de forma pacífica contra o lavado de fronte do réxime de Israel” a través del equipo Israel-Premier Tech, propiedad de Sylvan Adams, un inversor sionista multimillonario que se define a sí mismo como un embajador mundial de Israel quien busca legitimar la presencia de su país en el panorama internacional a través del deporte y el entretenimiento. Ante la magnitud de las protestas, el equipo decidió retirar este sábado la palabra Israel del maillot de sus ciclistas.

¿Qué pasará en Pontevedra?

Este mismo lunes, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha insistido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad van a estar desplegados el martes, cuando La Vuelta pasará por tierras pontevedresas en una etapa entre Poio y Mos, "y no dudarán en actuar delante de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la carrera". Losada ha hecho un llamamiento a las personas que participen "de buena fe" en protestas de apoyo a Palestina, con motivo del paso de La Vuelta, para que "no consientan" los "actos de violencia" que protagonizan "grupos organizados".

"Que actos de violencia?", se pregunta Simón García, "a violencia máis clara é a que está a pasar en Palestina, é a que queremos visibilizar, do mesmo xeito que o feito de que a clase política a todos os niveis non tome medidas máis contundentes para frear o xenocidio".

Mientras, el sindicato CSIF ha alertado de que la "grave falta" de personal en la Policía Local de Poio hace que "no se pueda garantizar" la seguridad durante el paso de La Vuelta. Según la planificación comunicada, denuncia este sindicato, solo habrá un agente de la Policía Local y dos auxiliares, un operativo "a todas luces insuficiente" para este evento, especialmente ante las protestas contra la masacre en Gaza que se están sucediendo a diario.