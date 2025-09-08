El Fondo para la Protección del Lobo pide paralizar la caza en Galicia tras los incendios

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha solicitado a la Xunta de Galicia la suspensión inmediata de la caza y los controles de lobos en las zonas afectadas por los recientes incendios forestales. La organización reclama que esta medida se mantenga hasta garantizar la recuperación de las especies y sus hábitats.

En un requerimiento enviado a la Administración autonómica, el Fondo argumenta que los fuegos de agosto han destruido territorios naturales que servían de refugio y alimentación a la fauna local, forzando a los grupos de lobos a competir entre sí y provocando, probablemente, la muerte de muchos ejemplares, incluidos cachorros.

Piden suspender la caza del lobo hasta que sus hábitats se recuperen de los incendios / Agencias

50 colectivos de España y Portugal

La plataforma, que agrupa a más de 50 colectivos de España y Portugal, solicita la suspensión de todas las resoluciones, planes y autorizaciones de caza “por tiempo indefinido” y también pide veda en las zonas declaradas catastróficas y sus alrededores, en un radio de 10 kilómetros, ahora convertidos en refugio de animales desplazados.

En Galicia, la caza del lobo ya se encuentra paralizada cautelarmente para la temporada 2025-2026 por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) que adoptó la decisión el pasado 22 de julio aplicando el principio de precaución ambiental. La Xunta de Galicia anunció que recurrirá la medida, defendiendo que las acciones de control, como esperas o batidas, son necesarias para proteger la ganadería y que se realizan bajo estrictas condiciones.

“Es responsabilidad de la Xunta verificar cuántos grupos reproductores han resultado perjudicados y reajustar los censos de la especie, ya que estos episodios extraordinarios han provocado una mortalidad indeterminada entre los lobos”, señala la organización.

El Fondo recuerda que la legislación de caza y protección de espacios naturales permite suspender la actividad cinegética en situaciones extraordinarias, como las provocadas por los incendios, y reclama también la apertura de líneas de ayudas a organizaciones conservacionistas para restaurar los hábitats y la biodiversidad afectada, evitando que los beneficios lleguen únicamente a cazadores y ganaderos.