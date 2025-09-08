Galicia, a la cola del crecimiento del gasto social en España

La inversión de la Xunta de Galicia en sanidad, educación y servicios sociales avanzó un 30,9 % en el período 2009-2024, tal y como recoge el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. A pesar de que se trata de un aumento significativo en términos absolutos, sitúa a la comunidad claramente por debajo de la media estatal (34,4 %) y, sobre todo, muy alejada de las comunidades que lideran la mejora, como Baleares, donde el gasto social se disparó un 71,8 %, o Navarra, con un incremento del 57 %.

En cifras concretas, Galicia dedica en 2024 un total de 3.446 euros por habitante a estas políticas, lo que supone 471 euros más por persona que en 2009. No obstante, la diferencia respecto de otras comunidades es evidente: Baleares incrementó la inversión por ciudadano en 1.429 euros en el mismo período, y Navarra en 1.346. La brecha deja a Galicia en una posición discreta, prácticamente estancada en comparación con el ritmo de crecimiento de otros territorios.

El incremento del gasto social en Galicia en los últimos 15 años es inferior a la media española y se sitúa muy por detrás de comunidades como Baleares o Navarra / FABIÁN SIMÓN - Archivo

Galicia, entre las que menos crecen

El estudio revela que solo Cataluña (+12,2 %) y Castilla-La Mancha (+16,3 %) registraron una evolución peor que la gallega. Por encima, pero también a la cola de la tabla, figuran Madrid (+31,5 %) y Aragón (+33,2 %).

Un dato que llama la atención es que Galicia destina el 62,8 % de su presupuesto autonómico a políticas sociales, un porcentaje superior a la media estatal (59,1 %). Con todo, ese esfuerzo relativo no se traduce en un incremento proporcional ni en un gasto por habitante a la altura de las comunidades más avanzadas.

Una brecha que se agranda

El contraste con otras comunidades autónomas resulta cada vez más evidente. Mientras Navarra o Euskadi superan los 4.300 euros por habitante, Galicia queda por debajo de los 3.500, más próxima a Cataluña (2.941) y Madrid (2.703), que lideran por la cola la inversión en gasto social. Esa distancia se traduce en menos recursos disponibles por persona para la atención sanitaria, los servicios sociales o la educación.