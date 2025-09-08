Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia, a la cola del crecimiento del gasto social en España

En quince años el aumento quedó en el 30,9 %, por debajo de la media estatal y muy lejos de territorios como Baleares o Navarra

El Correo Gallego

Santiago

La inversión de la Xunta de Galicia en sanidad, educación y servicios sociales avanzó un 30,9 % en el período 2009-2024, tal y como recoge el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. A pesar de que se trata de un aumento significativo en términos absolutos, sitúa a la comunidad claramente por debajo de la media estatal (34,4 %) y, sobre todo, muy alejada de las comunidades que lideran la mejora, como Baleares, donde el gasto social se disparó un 71,8 %, o Navarra, con un incremento del 57 %.

En cifras concretas, Galicia dedica en 2024 un total de 3.446 euros por habitante a estas políticas, lo que supone 471 euros más por persona que en 2009. No obstante, la diferencia respecto de otras comunidades es evidente: Baleares incrementó la inversión por ciudadano en 1.429 euros en el mismo período, y Navarra en 1.346. La brecha deja a Galicia en una posición discreta, prácticamente estancada en comparación con el ritmo de crecimiento de otros territorios.

Galicia, entre las que menos crecen

El estudio revela que solo Cataluña (+12,2 %) y Castilla-La Mancha (+16,3 %) registraron una evolución peor que la gallega. Por encima, pero también a la cola de la tabla, figuran Madrid (+31,5 %) y Aragón (+33,2 %).

Un dato que llama la atención es que Galicia destina el 62,8 % de su presupuesto autonómico a políticas sociales, un porcentaje superior a la media estatal (59,1 %). Con todo, ese esfuerzo relativo no se traduce en un incremento proporcional ni en un gasto por habitante a la altura de las comunidades más avanzadas.

Una brecha que se agranda

El contraste con otras comunidades autónomas resulta cada vez más evidente. Mientras Navarra o Euskadi superan los 4.300 euros por habitante, Galicia queda por debajo de los 3.500, más próxima a Cataluña (2.941) y Madrid (2.703), que lideran por la cola la inversión en gasto social. Esa distancia se traduce en menos recursos disponibles por persona para la atención sanitaria, los servicios sociales o la educación.

