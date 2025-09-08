Galicia retoma la construcción de nuevos centros escolares en zonas clave

Vuelven las grúas en la educación gallega. Tras varios cursos centrada en las remodelaciones, la Xunta da un paso al frente y reactiva la construcción de colegios e institutos para fortalecer sus infraestructuras. Son proyectos de nueva planta que se unen a las 48 ampliaciones desarrolladas en los últimos años repartidas por todas las provincias, que suponen una inversión global de más de 123 millones de euros. Este giro en la estrategia autonómica llega en un contexto de caída de las matrículas, pero con necesidades puntuales de escolarización en áreas concretas.

En ejercicios anteriores, la Consellería de Educación que gestiona Román Rodríguez había priorizado las ampliaciones de centros ya existentes siguiendo una lógica clara: la matrícula escolar en Galicia lleva años cayendo —solo este curso se perdieron 4.255 alumnos—, especialmente en Primaria, lo que reduce la necesidad de construir desde cero. Sin embargo, la tendencia general de desplome de alumnado no es homogénea y hay áreas, como barrios jóvenes de ciudades en expansión o concellos limítrofes con grandes núcleos, que registraron un repunte demográfico en edad escolar. Esa presión determinó al Ejecutivo gallego a retomar la construcción de centros, aunque de forma selectiva.

De las 52 actuaciones que tiene en marcha o comprometidas para los próximos meses, cuatro son nuevos centros educativos. El más avanzado es el Colegio de O Milladoiro (Ames), cuyas obras comenzaron a finales de agosto con un presupuesto de 11,6 millones. Este centro, el primer colegio que se construirá íntegramente según los parámetros que demanda el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, ideado para adaptarse a las condiciones físicas y climáticas del entorno, responderá a la demanda de plazas en un núcleo que creció notablemente por su cercanía a la capital.

En Vigo, el futuro Instituto Domingo Villar de Navia está en fase de licitación por un importe de 19 millones. Trece empresas presentaron ofertas y la previsión es que las obras arranquen antes de que termine el año. Navia es una de las zonas de mayor expansión urbanística de la ciudad olívica, con nuevas promociones de vivienda y un importante aumento de población joven.

Futuro Instituto Domingo Villar de Navia, en Vigo / ECG

El tercer proyecto definido se ubica en O Pereiro de Aguiar (Ourense), en fase de diseño, que servirá para atender a la población de este municipio y a la de áreas próximas, reduciendo desplazamientos al casco urbano de Ourense. El cuarto centro incluido en la estadística de la Xunta corresponde al Centro Galego da Innovación da Formación Profesional, en Ourense.

Junto a los nuevos centros, el grueso de la inversión —y de las actuaciones— corresponde a 48 ampliaciones de colegios e institutos. Se trata de obras de distinta envergadura, desde la construcción de nuevos aularios hasta la incorporación de gimnasios, talleres de Formación Profesional o espacios polivalentes.

Los institutos son los principales beneficiados. En esta etapa, la matrícula no se ha resentido tanto como en Primaria y, en algunos municipios, incluso creció. Además, la Formación Profesional vive un momento de expansión, con una oferta cada vez más diversificada que exige instalaciones específicas.

Pontevedra es la provincia que concentra más inversión (52,1 millones), seguida de A Coruña (33,98 millones). Ourense, con algo más de 32,2 millones, destaca por ser la que suma el mayor número de nuevos centros (dos), mientras que Lugo recibe 5,1 millones.

Las últimas inauguraciones de nuevos centros escolares en Galicia se produjeron en 2021. Ese año entraron en funcionamiento el Sagrado Corazón (Lugo) y el Plurilingüe Cruceiro (Sanxenxo), ambos en sustitución de edificios anteriores, y la Escuela Infantil de Coirós, que sí fue una creación completamente nueva.

En 2022 abrió el Centro Galego de Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros en Ourense, que, aunque no es un centro escolar tradicional, sirvió para impulsar la colaboración entre centros educativos y empresas, así como para la formación del profesorado en tecnologías punteras. Desde entonces y hasta ahora, la Xunta se había centrado en reformas y ampliaciones.

Impulso también en la universidad

El cambio de ritmo en las infraestructuras educativas no se limita a la enseñanza no universitaria. En el ámbito universitario, la Xunta activa en paralelo proyectos relevantes.

En el Campus de Ourense, ya han comenzado las obras del nuevo edificio de Aeronáutica, con una inversión de 6,3 millones de euros. Este centro albergará titulaciones y actividades relacionadas con un sector en expansión y con potencial para generar empleo cualificado.

En la capital gallega, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) iniciará este mes la construcción de su nueva Facultad de Farmacia, presupuestada en 12 millones de euros. Este edificio reemplazará las instalaciones actuales, que se han quedado obsoletas y con limitaciones de espacio.

La planificación de infraestructuras responde a un equilibrio entre las previsiones demográficas y las necesidades reales de escolarización. El reto consiste en atender la demanda puntual en áreas de crecimiento sin generar un exceso de plazas en zonas donde la población escolar continúa descendiendo. En paralelo, la Xunta defiende que las ampliaciones permiten optimizar recursos y modernizar instalaciones existentes, mientras que las nuevas construcciones se reservan para casos en los que la saturación de los centros actuales es ya insostenible.

Suscríbete para seguir leyendo