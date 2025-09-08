Rueda no deshecha cambios en la estructura de la gestión forestal, aunque insiste en que hay «cosas más urgentes»

Tras la oleada de incendios que Galicia vivió el pasado mes de agosto y sin que aún haya pasado la época en la que los fuegos son más feroces, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no descartó este lunes la posibilidad de que se acometan remodelaciones en la estructura de la que se ocupa de la gestión de recursos forestales dentro de su Ejecutivo. De darse esos cambios, no serían, en todo caso, inminentes, puesto que considera que ahora es preciso actuar sobre «cosas más urgentes», como las ayudas para paliar los daños.

Será después, señaló, cuando su Gobierno y él mismo tengan que hacer un «análisis sosegado» de lo acontecido con el propósito de sacar conclusiones que permitan «mejoras». Hacerlo al revés, apuntó, «no es útil».

Rueda aprovechó, además, para criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase una agencia estatal de Protección Civil casi de inmediato, mientras le reprochó que «nada ha dicho de cuando se van a convocar las ayudas» para paliar los daños de las llamas o «cómo se va a colaborar» con las comunidades para «mitigar» los efectos ambientales.

También cargó contra la Dirección General de Protección Civil, a la que le echó encara haber estado «bastante ausente» durante los días más complicados del mes de agosto con incendios de alta gravedad en varios puntos de la geografía estatal. «Su responsable –Virginia Barcones– apareció a última hora a decir las cosas que dijo y hacer las descalificaciones que hizo», alegó.

Superficie quemada

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, cifraba el pasado viernes en 144.000 las hectáreas quemadas en Galicia, basándose en las actualizaciones hechas por Copernicus, frente a las 110.000 que calcula la Xunta. Cuestionado por estas diferencias, Rueda reprobó que haya quien lo que quiera es «dar a entender que cuantas más hectáreas hayan ardido, mejor».

Por ello, apeló a la paciencia e insistió en que ve necesario que termine «al menos esta época tan complicada» de incendios para dar una estimación definitiva.

Comparecencia en el Parlamento

También sobre incendios hablará este martes Rueda en su comparecencia en el Parlamento de Galicia, que abre el curso político en la comunidad. En ella, adelantó, priorizará hacer «un análisis de lo sucedido y de las medidas que se van a implementar». Lo hará entre reproches de BNG y PSdeG, quienes lo acusan de no haber «cumplido» con las directrices del dictamen que salió de la comisión de estudio posterior a la de fuegos de 2017.

El BNG ya advirtió que pedirá la dimisión de Rueda por su «negligente» gestión, mientras los socialistas denuncian que «mantiene un negacionismo absoluto» frente al cambio climático, algo que evidencia «la falta de planificación».