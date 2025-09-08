Semana de comienzo lluvioso en Galicia con el anticiclón haciendo cola para entrar

Galicia estrena la semana de la vuelta al cole en una situación intermedia entre el anticiclón de las Azores y las borrascas del Atlántico norte. Este lunes se esperan bancos de niebla en zonas del interior e intervalos de nubes bajas a primeras horas del día. Con el avance de la jornada se abrirán grandes claros, aunque no se descarta algún chubasco muy aislado en el tercio norte.

Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas alrededor de los 20-22 grados en la mayor parte de las ciudades gallegas. El viento soplará del noroeste, flojo en general, con intervalos moderados en el litoral atlántico. En la costa, la proximidad al equinoccio de otoño y la luna llena dejan mareas vivas que, según apunta Meteogalicia, presentan amplitudes superiores a los cuatro metros.

Martes: llegada de un frente por el noroeste

El martes comenzará con pocas nubes y nieblas matinales, pero a partir del mediodía la nubosidad irá en aumento debido a la llegada de un frente. Las primeras precipitaciones débiles aparecerán por el noroeste a últimas horas de la mañana y se extenderán durante la tarde.

Las mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas bajarán ligeramente. El viento soplará del sudoeste, con intensidad moderada en el litoral norte y noroeste, e intervalos fuertes en la zona de Bares.

Este martes un frente activo dejará lluvias generalizadas en Galicia / Antonio Hernández

Miércoles: lluvias más persistentes por la mañana

Un frente dejará el miércoles cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas durante la mañana, que se harán más intermitentes por la tarde. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso respecto al día anterior, con Ourense alcanzando los 25 grados.

El viento será de componente oeste, con intensidad moderada.

Tendencia para la segunda mitad de la semana

Según la previsión de Meteogalicia, la primera mitad de la semana estará marcada por el paso de varios frentes, con abundante nubosidad y lluvias. A partir del jueves, la situación tenderá a mejorar progresivamente con la recuperación de la influencia anticiclónica. De este modo, disminuirá la probabilidad de precipitaciones y las temperaturas experimentarán un ascenso lento pero continuado.