La Xunta prevé incentivos fiscales para empresas que luchen contra el cambio climático

El Ejecutivo gallego dio este lunes luz verde al proyecto de la que será la primera Ley del Clima de Galicia, con la que pretende sentar las bases para avanzar en la demanda de las competencias meteorológicas al Gobierno central. Entre las novedades anunciadas tras la reunión semanal del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y sus conselleiros están el impulso de incentivos fiscales al sector privado por rebajar emisiones o la regulación de la contratación pública con criterios «verdes».

La futura norma, que ahora llegará de manera inminente al Parlamento autonómico para ser tramitada, tiene dos grandes propósitos de fondo. Uno de ellos es proporcionar las herramientas, órganos e instrumentos necesarios para garantizar «la neutralidad climática en el horizonte de 2040», una década antes del plazo que fija la Unión Europea. Este término se refiere al equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y las absorciones del mismo.

El otro objetivo es reducir en un 75% las emisiones contaminantes en 2030, con respecto a las de 1990, año que se toma como referencia a nivel global para las políticas climáticas. «Lo vamos a conseguir. Galicia quiere dar ejemplo a otras regiones», aseguró la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien detalló que en 2023 está reducción se situaba ya en el 61,7%, lo que supone ir «a un ritmo cinco veces mayor que el conjunto de España».

Para poder cumplir estas expectativas y metas que la Xunta se pone, explicó Vázquez, será necesario aplicar «un gran enfoque meteorológico que debe integrarse en la toma de decisiones de cada una de las acciones», pero también en las empresas de ámbito privado.

Por ello, la Xunta prevé esa modificación de los instrumentos fiscales existentes. A estas medidas se suman otras como el ya anunciado sistema voluntario de créditos a través del que las compañías tienen la opción de compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero con la compra de créditos de iniciativas que mermen o eliminen estos gases, tales como la reforestación o la acuicultura. También se pondrá en funcionamiento un Registro gallego para personas promotoras de la neutralidad climática, cuya inscripción será de carácter voluntario.

Según desgranó Vázquez, la norma recogería también obligaciones para los concellos de más de 20.000, que deberán tener un plan de acción local por el clima, algo con lo que ya cuentan 17 de los 23 municipios con esta población. También se apoyarán la promoción de trabajos orientados a proteger a los habitantes frente a episodios meteorológicos extremos, tales como los refugios climáticos.

Prevé, asimismo, la creación de nuevas herramientas de participación y coordinación, como el Portal de Acción Climática, que tiene como propósito servir como ventana de divulgación y transparencia; o la Oficina de Cambio Climático de Galicia, de carácter técnico.

Para «dar ejemplo», el Gobierno de Rueda quiere promover la «contratación pública verde», basada en diferentes criterios que se integrarán «de manera progresiva» y se deberán emplear en las convocatorias de ayuda públicas y en los presupuestos gallegos.

Paso previo a las competencias

Cuestionada por los medios de comunicación, Vázquez reconoció que, al igual que ocurrió con la Ley del litoral, que acabó en manos del Tribunal Constitucional, que le dio la razón a la Xunta, busca «anticiparse» a una competencia de las gestiones. El Ejecutivo ya había manifestado en numerosas ocasiones a lo largo del último año su aspiración a contar con estas competencias, especialmente después de lo ocurrido con la DANA en Valencia.

El fin del Ejecutivo autonómico es el de «optimizar» la efectividad de las alertas meteorológicas y aprovechar los datos que ofrece Meteogalicia en la comunidad. «Aquí regulamos lo que es nuestro, y a partir de ahí, cuando esté aprobada la ley y como es lógico, pediremos que se nos traspase el personal relacionado con la Aemet», apuntó este lunes la titular de Medio Ambiente y Cambio Climático.