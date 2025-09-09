Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En libertad el investigado por el incendio de Oímbra, el segundo más devastador de la historia de Galicia

La justicia considera que ya no existe riesgo de reiteración delictiva, aunque el hombre seguirá investigado por imprudencia grave, lesiones y daños

El detenido por el incendio de Oímbra tras ser conducido al juzgado por la Guardia Civil

El detenido por el incendio de Oímbra tras ser conducido al juzgado por la Guardia Civil / IÑAKI OSORIO

El Correo Gallego

Santiago

El incendio de Oímbra, declarado el 12 de agosto, arrasó alrededor de 15.000 hectáreas y afectó a diez ayuntamientos ourensanos, entre ellos Xinzo de Limia, Monterrei, Verín, Cualedro, Laza y Baltar. Fue el segundo más devastador de la historia de Galicia, solo por detrás del de Chandrexa de Queixa, y llegó a unirse con el foco de Xinzo, formando un megaincendio de dimensiones sin precedentes.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Verín decretó este martes la puesta en libertad del hombre de 46 años detenido en agosto como presunto responsable del fuego. Había ingresado en prisión provisional el 17 de agosto, pero ahora la jueza considera que el riesgo de destrucción de pruebas y de reincidencia “perdió intensidad”.

El investigado deberá presentarse periódicamente en el juzgado mientras continúa la instrucción. La causa sigue abierta por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños.

La UME en el incendio de Oímbra protegiendo la zona de Pepín con un contrafuego

La UME en el incendio de Oímbra del pasado mes de agosto / Agencias

La versión del acusado

En su declaración, el hombre aseguró que no provocó el incendio y defendió que realizaba labores de desbroce bajo encargo de entidades públicas. Sostiene que, de haberse producido el fuego por su maquinaria, habría advertido el impacto de las cuchillas contra piedras. Sin embargo, la Xunta confirmó que ya había ordenado la paralización de estos trabajos semanas antes.

Detenido y trasladado al cuartel de Verín el presunto autor del incendio de Oímbra

Detenido y trasladado al cuartel de Verín el presunto autor del incendio de Oímbra

Guardia Civil

El incendio de Oímbra forma parte de la ola incendiaria más grave registrada en Galicia. Este martes, Rueda cifraba en el Parlamento en 120.000 las hectáreas quemadas. El de Oímbra es junto al de Larouco y Chandrexa de Queixa, uno de los fuegos más devastadores del verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
  2. El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
  3. Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago
  4. Del verano al otoño en 48 horas: así va a cambiar el tiempo en Galicia este fin de semana
  5. Galicia retoma la construcción de nuevos centros escolares en zonas clave
  6. Septiembre empieza en Galicia con tiempo revuelto: ¿puede darse por finalizado el verano?
  7. Ester Expósito, sobre unas fiestas gallegas: 'Si llevo allí a una pareja, es la definitiva
  8. Galicia, el país de las maravillas: de las Cíes a la Catedral, siete joyas que no puedes perderte

La Xunta pedirá al Gobierno central crear una base permanente de la UME en Galicia

La Xunta pedirá al Gobierno central crear una base permanente de la UME en Galicia

En libertad el investigado por el incendio de Oímbra, el segundo más devastador de la historia de Galicia

En libertad el investigado por el incendio de Oímbra, el segundo más devastador de la historia de Galicia

Semana de comienzo lluvioso en Galicia con el anticiclón haciendo cola para entrar

Semana de comienzo lluvioso en Galicia con el anticiclón haciendo cola para entrar

Dónde y a qué hora serán las protestas propalestinas durante el paso de La Vuelta por Pontevedra

Dónde y a qué hora serán las protestas propalestinas durante el paso de La Vuelta por Pontevedra

Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»

Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»

Galicia acumula en cuatro años un déficit de casi 35.000 viviendas

Galicia acumula en cuatro años un déficit de casi 35.000 viviendas

Uno de los detenidos en Galicia durante La Vuelta: “En ningún momento usamos a violencia como ferramenta de protesta”

Uno de los detenidos en Galicia durante La Vuelta: “En ningún momento usamos a violencia como ferramenta de protesta”

La Xunta prevé incentivos fiscales para empresas que luchen contra el cambio climático

La Xunta prevé incentivos fiscales para empresas que luchen contra el cambio climático
Tracking Pixel Contents