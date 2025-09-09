En libertad el investigado por el incendio de Oímbra, el segundo más devastador de la historia de Galicia

El incendio de Oímbra, declarado el 12 de agosto, arrasó alrededor de 15.000 hectáreas y afectó a diez ayuntamientos ourensanos, entre ellos Xinzo de Limia, Monterrei, Verín, Cualedro, Laza y Baltar. Fue el segundo más devastador de la historia de Galicia, solo por detrás del de Chandrexa de Queixa, y llegó a unirse con el foco de Xinzo, formando un megaincendio de dimensiones sin precedentes.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Verín decretó este martes la puesta en libertad del hombre de 46 años detenido en agosto como presunto responsable del fuego. Había ingresado en prisión provisional el 17 de agosto, pero ahora la jueza considera que el riesgo de destrucción de pruebas y de reincidencia “perdió intensidad”.

El investigado deberá presentarse periódicamente en el juzgado mientras continúa la instrucción. La causa sigue abierta por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños.

La UME en el incendio de Oímbra del pasado mes de agosto / Agencias

La versión del acusado

En su declaración, el hombre aseguró que no provocó el incendio y defendió que realizaba labores de desbroce bajo encargo de entidades públicas. Sostiene que, de haberse producido el fuego por su maquinaria, habría advertido el impacto de las cuchillas contra piedras. Sin embargo, la Xunta confirmó que ya había ordenado la paralización de estos trabajos semanas antes.

Guardia Civil

El incendio de Oímbra forma parte de la ola incendiaria más grave registrada en Galicia. Este martes, Rueda cifraba en el Parlamento en 120.000 las hectáreas quemadas. El de Oímbra es junto al de Larouco y Chandrexa de Queixa, uno de los fuegos más devastadores del verano.