Fallece el hombre herido en la explosión de una bombona de gas en Marín

El hombre herido en la explosión de una bombona de gas en el municipio pontevedrés de Marín ha fallecido este miércoles, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento. Fue uno de los dos heridos en el suceso ocurrido este martes en una vivienda de la calle Méndez Núñez, en la esquina con Concepción Arenal, frente a Alimentación Isabel.

Según informó el 112, se recibió el primer aviso alrededor de las 13.45 horas. Al lugar se desplazaron equipos del 061, los Bomberos de Pontevedra y O Morrazo, la Policía Nacional y la Local.

El hombre, propietario de la casa, fue evacuado en ambulancia por quemaduras en el cuerpo. El otro herido es un viandante afectado a nivel auditivo por la explosión.

Desde el Ayuntamiento apuntaban también que los daños materiales eran cuantiosos, "visibles desde la calle", dado que se levantaron las ventanas y objetos del interior de la vivienda han acabado en el exterior.

Por ello, un técnico municipal realizará un informe sobre el estado en el que queda el inmueble. Confirma el Ayuntamiento que el inmueble quedará vallado y apuntalado y se buscará a una empresa para su demolición.