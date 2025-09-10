Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado

Galicia afronta una semana marcada por la llegada sucesiva de frentes atlánticos que han dejado cielos cubiertos y lluvias abundantes, especialmente en las provincias del oeste. Según la previsión de Meteogalicia, la situación continuará este miércoles, cuando un nuevo frente activo volverá a dejar precipitaciones generalizadas durante la mañana.

A partir del mediodía la lluvia irá remitiendo y se abrirán claros, mientras que las temperaturas experimentarán un ascenso moderado, con máximas que podrán alcanzar los 27 grados en Ourense. El viento soplará de componente oeste con intensidad moderada.

Nuevo frente el jueves, menos activo

El jueves se acercará un nuevo frente, menos activo que del día anterior, que dejará otra vez una mañana de cielos cubiertos y lluvias que comenzarán por la mitad oeste. Con el paso de las horas las precipitaciones irán extendiéndose a buena parte de la comunidad, aunque serán más débiles en el interior.

Las temperaturas sufrirán el jueves un ligero descenso, con máximas que quedarán alrededor de los 25 grados en Ourense y en torno a los 21-22 grados en ciudades como Santiago, Vigo o Pontevedra. El viento soplará con fuerza en la zona de Bares y será moderado en el resto, rolando a componente oeste por la tarde.

El viernes regresa el anticiclón

Ya el viernes, el anticiclón volverá a ganar protagonismo y, con él, llegará una mejora progresiva del tiempo. La jornada comenzará con nieblas y nubes bajas en el interior y con alguna posibilidad de chubascos aislados en la mitad norte, sobre todo en las primeras horas.

El anticiclón volverá a ganar protagonismo en Galicia este viernes / Antonio Hernández

Por la tarde los cielos quedarán más abiertos, sobre todo en la mitad sur. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, pero las máximas subirán, con valores que podrán llegar hasta los 28 grados en Ourense y alrededor de los 22 grados en Santiago o A Coruña. Los vientos serán en general flojos de componente oeste-noroeste, con intervalos moderados en el litoral.

Avance del tiempo este fin de semana

De cara al fin de semana, la previsión indica que predominarán las altas presiones, con un tiempo más estable y temperaturas agradables, propias de esta época del año. La probabilidad de lluvia será baja, aunque podría registrarse alguna precipitación débil en el litoral norte durante el sábado o el domingo.