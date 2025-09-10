Entrevista | Santiago López Presidente da Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas
«As perdas do verán poden chegar aos 500.000 euros»
O sector pirotécnico galego, integrado por 15 empresas, lamenta que moitos concellos manteñan en vigor as recomendacións de non lanzar foguetes malia que o risco de incendio diminuíu coa chuvia. Ven detrás «intereses políticos» e campañas «dunha minoría» e alertan de importantes perdas económicas
O sector pirotécnico de Galicia considérase o máis afectado pola vaga de lumes do verán. Por que?
Porque se adoptou unha medida que non somos quen de entender. Comprendemos a alarma social cos lumes, o risco da nosa actividade e moitas cousas máis, pero que se nos prohiba lanzar fogos sen base legal é algo que te deixa fóra de xogo.
O veto foi en todo o territorio ou só nas zonas afectadas polo lume?
Non houbo unha prohibición expresa, senón unha recomendación de que non se autorizasen fogos artificiais. O que máis dano nos fixo foi iso: as recomendacións de alcaldes e concelleiros que chamaban aos nosos clientes, as comisións, e lles aconsellaban non botar fogos. E claro, eles van facerlle sempre máis caso ao Concello que ao fogueteiro.
As pirotecnicas de Ourense e Lugo sufrirían máis...
Afectou máis en Ourense e Lugo, si, pero houbo casos en Arteixo, en Pontevedra... Aquí tamén se mesturou unha reivindicación política do BNG de actuar contra a pirotecnia e aproveitouse o tema do lume para tentar prohibir a nosa actividade. Afortunadamente os clientes demandan pirotecnia. Pero é certo que nos mina algo a moral aos empresarios e traballadores porque parece que estamos a facer algo ilegal.
"Sempre hai dous ou tres que veñen insultar cando estás traballando"
Agora quéixanse de que pasou o verán pero segue esa prohibición.
A normativa pirotécnica está moi taxada: hai unhas indicacións e un mapa IRDI (índice de risco diario de incendio) que se sectorizou por concellos a petición nosa. Se marca perigo extremo non se poden lanzar fogos en zona forestal. Pero se está chovendo ou nevando, pódense botar póñanse como se poñan. A nós o que nos fai dano é esa prohibición encuberta chamada recomendación, que ten detrás xente á que non lle gusta a pirotecnia. É unha postura que eu respecto, pero se non nos deixan disparar, fannos moito dano.
Cuantificaron esas perdas deste mes de agosto?
En Galicia somos 15 empresas cuns 200 empregos. Aínda non sumamos todo con detalle, pero as perdas deste verán poden estar arredor dos 500.000 euros. Entre o 15 de agosto e o 15 de setembro concentramos o 50% da facturación.
E que pensa facer a asociación?
Estamos estudando medidas xurídicas, por iso tardamos en alzar a voz. De feito, hai concellos que prohibiron tirar fogos e, cando lles reclamamos por escrito esas perdas, algúns xa se botaron atrás.
Os lumes, os animalistas... A mala fama da pirotecnia medra.
Os que protestan son moitos menos dos que lles gusta a pirotecnia. Eu lancei fogos 28 días só no municipio de Santiago e sempre hai dous ou tres que veñen increpar e insultar. Pero este é un sector regulado, que cada vez que lanza fogos o comunica ao Concello, que garda distancias e medidas de seguridade, que cumpre horarios... Eu non vou entrar a discutir se é bonito ou feo ou se ten sentido ou non. O que me quedo é con que moita xente segue demandando pirotecnia para as súas celebracións, porque é algo tradicional que levamos facendo 60 anos.
Só o 0,1% da superficie calcinada de 2018 a 2022 foi polos foguetes
A Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) denuncia que «continúan as suspensións de espectáculos pirotécnicos» malia a drástica redución de risco de incendios nos últimos días coa chuvia e lamenta a súa indefensión. Por iso, piden ás administracións autonómicas e locais que «cese a suspensión indiscriminada e arbitraria» dos espectáculos porque «están a pór en risco a viabilidade das nosas empresas, un sector estratéxico para moitas zonas». Aepiro lembra que a pirotecnia unicamente fue la causa de entre o 0,02 e po 0,1% da superficie forestal queimada de 2018 a 2022, segundo a estatística xeral de incendios.
