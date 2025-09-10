La Xunta asume la limpieza de fincas en ocho de cada diez concellos para prevenir incendios

Galicia tardará aún tiempo en recuperarse de un mes de agosto trágico en materia de incendios, con una cifra de hectáreas quemadas sobre las que Xunta y Gobierno central aún no se ponen de acuerdo. El presidente gallego, Alfonso Rueda, elevó ayer esta cantidad hasta las 120.000, frente a las 110.000 que venía defendiendo hasta ese momento. Con todo, se coloca aún lejos de las 143.628 hectáreas calcinadas sobre las que habla el Ejecutivo de Pedro Sánchez, apoyado en el sistema de satélites Copernicus.

En el inicio del curso parlamentario en la Cámara autonómica, Rueda, que compareció a petición propia entre clamores de dimisión por parte de BNG y PSdeG, presentó una batería de medidas «urgentes» que su equipo pondrá en marcha, entre ellas, más prevención y mejoras en los dispositivos de extinción. También anunció que solicitará al Ministerio de Defensa, con Margarita Robles al frente, la creación de una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, en la comunidad, concretamente en el municipio ourensano de Toén.

En esta línea, el presidente gallego aseguró que habrá un refuerzo de los medios aéreos de extinción, tanto mediante la incorporación de nuevos aviones y helicópteros como a través de la creación de nuevas bases que permitan su actuación, como la de Verín. Entre otras fuentes de financiación, la Xunta prevé apoyarse para ello en el programa europeo Restore.

La acción de los incendiarios, el cambio climático y la caída demográfica. Esas son las tres razones a través de las que el presidente de la Xunta, que reconoció errores frente a una oposición que puso de manifiesto en varias veces la «incompetencia» y «negligencia» de su gestión, quiso explicar la virulencia de los fuegos que azotaron Galicia y que acabaron no solo con montes, sino también con aldeas. «No podemos decirle a la gente dónde tiene que vivir, pero otra cosa es que creemos las condiciones para vivir en un medio rural en el que no solo se tiene que vivir, sino que se puede», sostuvo Rueda, al tiempo que apuntó que el equilibrio territorial depende de un sistema de financiación autonómica «obsoleto» que «no pondera como se debería variables como la dispersión de población o el envejecimiento».

Investigaciones que «están dando frutos»

Defendió, además, un incremento de la vigilancia «con todo lo que haga falta», mientras que recordó que las investigaciones están «dando sus frutos» con la detención de 17 personas y 25 investigados. «La justicia debe caer sobre ellos con todo su peso por dañar el patrimonio que es de todos. No podemos limitarnos a contar que el cambio climático es el responsable», alegó.

Rueda avanzó, asimismo, cambios normativos para permitir la mejora de la gestión de las franjas secundarias, es decir, aquellas zonas estratégicas para prevenir incendios dada su cercanía a las viviendas, para tratar de que los fuegos no lleguen a los núcleos de población. Por ello, la Xunta convocará «de manera inmediata» a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el objetivo de que la Administración autonómica pueda asumir las tareas de limpieza de estas zonas en los concellos de menos de 10.000 habitantes, 257 de los 313 que componen el mapa gallego, es decir, el 82% del territorio.

La Xunta trabaja con la idea de que sea la empresa pública Seaga la que asuma estos trabajos para, con posterioridad, pasar la factura a los propietarios de esas fincas. «Sigue habiendo propietarios y concellos que no parecen ser conscientes de la importancia de mantener limpios los entornos de las aldeas. No acuden a Seaga, a pesar de que sus servicios son prácticamente gratis», manifestó Rueda.

Diputados y conselleiros aplauden a Rueda tras su intervención en el Parlamento / Xoán Álvarez

También con los concellos, el Ejecutivo autonómico quiere identificar las zonas de mayor riesgo e impulsar la plantación de frondosas autóctonas en las semanas venideras. El presidente gallego recordó que hay en torno a medio centenar de municipios que no cuentan con un plan de prevención ni forman parte del convenio existente entre Xunta y Fegamp. Para buscar que se unan a este acuerdo, formar parte del mismo será una «condición indispensable» para recibir financiación del Fondo de Cooperación Local.

Con el foco en las quemas controladas, Rueda propuso que «se puedan hacer, por supuesto siempre con supervisión, fuegos técnicos en Red Natura entre los meses de abril y junio» con la finalidad de «minimizar el riesgo» que después llega en verano.

Además, el presidente de la Xunta avanzó que se duplicará el presupuesto destinado a estos convenios para la limpieza de parcelas. También habrá una modificación legal para que las mancomunidades de montes destinen una mayor parte de sus ingresos a tareas de prevención y se propondrá a las diputaciones provinciales una mayor implicación en la dotación de medios.

Aprovechó, además, la ocasión para reprochar a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que continúe sin convocar una reunión entre el Ejecutivo gallego y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el organismo que deberá actuar en las zonas más afectadas por las llamas —la Xunta cuenta solo con las competencias de la zona Galicia-Costa— y dependiente del Gobierno central. Así, confirmó el envío de una carta a la también vicepresidenta tercera del Gobierno en busca de colaboración económica para realizar estos trabajos.

Aprovechamiento forestal y primeras ayudas

Todo esto, señaló Rueda, no será suficiente si no «se incide en la ordenación y en el aprovechamiento forestal». Por ello, la Xunta presentará «antes de que finalice el año» el borrador del que pretende ser el Plan director de la industria forestal, una herramienta que «que identifique las formas de aprovechamiento del bosque, para ver por dónde hay que seguir y por dónde hay que innovar». También reducirá la burocracia para que los propietarios no encuentren «tantas trabas administrativas» a la hora de sacar partido a sus parcelas.

«Seremos ágiles», señaló a su vez sobre la gestión de las ayudas a las personas y concellos afectados, una cuestión que considera «de prioridad». Por ello, apuntó, «las dos primeras ayudas para reconstruir casas ya están concedidas y pueden ser abonadas con anticipos de hasta el 100% esta misma semana. Esta misma celeridad la pueden esperar el resto de las solicitudes». Rueda hizo, así, balance de las peticiones realizadas esta primera semana desde su aprobación, entre las que destacan 41 solicitudes de ayudas para vivienda, 191 para explotaciones agroganaderas, 61 para explotaciones forestales y tres para industrias y comercios.

Con o sin la oposición

Rueda aseguró ante una oposición con la que cruzó reproches toda la mañana que el Ejecutivo que dirige «va a impulsar todas las medidas, si puede ser con ustedes perfecto, pero si no es posible seguiremos adelante». «Se puede mejorar y no todo se hace bien, pero no se puede esperar nada de ustedes», zanjó.

También intervino el portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Alberto Pazos, quien defendió la gestión de su partido y se mostró muy crítico con las intervenciones realizadas por la oposición: «Dos peticiones de dimisión, cero propuestas». El popular alegó, así, basándose en «datos del Ministerio», que «el 59% de los incendios fueron intencionados».

Pontón cree que las medidas son «caducas» y el PP «volverá a fallar»

«Cuando lo escuchaba, pensaba qué sentirían las personas que vieron cómo ardían sus casas, su modo de vida y la tierra que tanto quieren. Merecen mucho más que su discurso propagandístico y hueco», señaló la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien pidió la dimisión de Rueda, tal y como ya había anunciado que haría. «Es falso que estos incendios fueran inevitables, es la negligencia de su gobierno. Si usted no es responsable de nada, ¿para qué lo queremos?», cuestionó.

«Reconozca que hubo fallos en la coordinación de las brigadas, que llegaron a estar incomunicadas», le pidió la nacionalista, quien le echó en cara «el recorte de dispositivos y medios». «Por encima, no estaba cubierto al 100%, ¿se puede ser más incompetente?», lamentó. Pontón consideró, así, que «esta desgracia podía evitarse».

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG / Xoán Álvarez

Pontón, chaleco amarillo en mano, le espetó al presidente de la Xunta que «esa fue su mayor contribución en esta crisis», en referencia a la prenda que Rueda portó desde el puesto de mando del centro operativo de de emergencias (Cecopi) durante la crisis incendiaria.

La líder del BNG inculpó al Ejecutivo gallego de potenciar una «eucaliptización de Galicia en pleno cambio climático», algo que, en su opinión, «es echarle gasolina al fuego». Tachó, así, de «promesas caducas» las propuestas hechas por Rueda, a la vez que opinó que las políticas de la Xunta, como la apuesta por la planta de Altri en la localidad lucense de Palas de Rei, agravan los problemas relacionados con los incendios.

«¿Para qué le pagamos su salario los gallegos?», se preguntó Pontón, quien dio las gracias a las personas que tuvieron que luchar contra el fuego «con sus propias manos». «Lo más grave es que volverá a fallar. Ser del PP y hablar de carroñerismo político, hay que tener mucha cara dura», concluyó la portavoz nacional del BNG.

Besteiro a Rueda: «Solo hay un camino posible, su dimisión»

«Señor Rueda, solo hay un camino, su dimisión. Ha evidenciado un fracaso estrepitoso, no estábamos preparados para los incendios por mucho que presumiera. Hay que prevenir y proteger, eso es gobernar y no lo ha hecho, por eso debe irse. La Xunta estaba tan poco preparada como usted». Así de contundente inició ayer su turno en la Cámara gallega el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien le echó en cara al presidente gallego que «hasta el 15 de agosto» trabajó bien con los efectivos dependientes del Gobierno, pero «después se interpuso Feijóo y decidió solicitar a la Administración central en horas lo que no pidió en días».

«Ourense no necesitaba los fuegos para estar marginada, ya se ve en los presupuestos», manifestó el líder socialista, que apuntó que «está a la deriva en política territorial». «Necesitamos un gobierno que entienda que debe hacerse cargo de todo el territorio, haciéndolo productivo», recalcó.

José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG / Xoán Álvarez

Besteiro se dirigió a Rueda para decirle que «nadie le compra el discurso de que los incendios eran inevitables». «Un presidente de la Xunta no puede jugarse el patrimonio natural de Galicia bajo la teoría del ‘malo será’», protestó.

El portavoz socialista también echó en cara al PPdeG el incumplimiento de las 213 medidas aprobadas en el dictamen de la comisión de seguimiento creada en el Parlamento gallego en 2018 tras los incendios del año anterior. «Sigue habiendo incumplimientos sistemáticos. Le dimos nuestra confianza, ¿qué hay más a favor del consenso que eso?», preguntó Besteiro.

Además, recordó que su partido ya había solicitado la creación de una base de la UME gallega cuando el popular Mariano Rajoy gobernaba en España, algo a lo que el entonces Ejecutivo central se opuso. «Galicia no puede permitirse una nueva tragedia», advirtió.

Ourense, «la Cenicienta» de Galicia

Por su parte, el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, denunció la «discriminación» a la provincia, para la que esta ola de incendios, dijo, supuso «un paso más allá» en la metáfora de ser «la Cenicienta» de Galicia. «No se estaba haciendo lo suficiente en prevención», declaró.

Ojea coincidió, eso sí, con Rueda en que la inmensa mayoría de incendios son intencionados, si bien le recordó al mandatario gallego que la «responsabilidad de la administración es tomar medidas para que eso no tenga consecuencias». Reclamó, además, que los presupuestos del año 2026 contemplen de forma específica una «partida generosa» para abordar todos los efectos de los incendios en Ourense.