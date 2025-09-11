El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago

El estudio que tiene en marcha el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la implementación de un tren de cercanías en Galicia determina, de forma preliminar, cuatro "zonas principales" para habilitar este servicio: Vigo, A Coruña, el Eje Atlántico y una denominada "línea de interior", a las que se sumaría una quinta complementaria con el tren de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo (Lugo). Y aunque el análisis está todavía muy verde, tanto los expertos como algunas voces del ámbito político asumen que ese proyecto para el Eje Atlántico tendrá como epicentro Santiago, ya que la esencia de un cercanías es conectar las ciudades con sus entornos para facilitar la movilidad diaria por causas laborales y académicas.

El anuncio lo realizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en respuesta en el Congreso a una interpelación formulada por el diputado del BNG Néstor Rego sobre el estado de los trenes en Galicia. Puente concretó que el Ejecutivo pretende diseñar la movilidad "cotidiana" en la comunidad con estas cuatro "zonas principales" . En cualquier caso, puntualizó que esta información debe tratarse con "cautela", puesto que el estudio de cercanías para Galicia sigue en fase de desarrollo.

"Sin entrar en profundidad, sí que le diré que se están estudiando cuatro zonas principales, y tómenlo, por favor, con cautela hasta que no esté el estudio aprobado de manera definitiva. Son cuatro zonas principales y una zona complementaria. Un área de cercanías de A Coruña, un área de cercanías de Vigo, la línea atlántica global, la línea de interior y el complemento de ancho métrico", explicó.

Puente reconoció que el documento sigue analizando "todos los tráficos posibles" en Galicia, no solo los de cercanías, sino también los regionales, que hoy son los que vertebren la comunicación ferroviaria de la comunidad y que sufrirían modificaciones si finalmente se habilitan los cercanías.

La intención del Gobierno es terminar el estudio y presentarlo antes del año que viene, lo que según Puente demuestra el "firme compromiso" del Gobierno con la mejora de las comunicaciones ferroviarias en Galicia, un territorio donde se avanza "más lento" de lo que al Ejecutivo "le gustaría" por su dificultad orográfica.

Óscar Puente, en el Congreso. / E.P.

Una zona con potencial

Aunque Óscar Puente habló de un cercanías en el "Eje Atlántico global", Santiago tiene boletos para ser la potencial base o epicentro del mismo, ya que las áreas metropolitanas de Vigo y A Coruña dispondrían de proyectos para sus propios cercanías.

Dentro de las conexiones de tren de la capital gallega, la línea con más potencial para ese servicio de proximidad sería la parte del Eje Atlántico que une Santiago con Vilagarcía, ya que cruza ayuntamientos que suman 180.000 vecinos y comunica importantes polos industriales y de servicios. Además, ya existen pequeñas estaciones y apeaderos intermedios que son la base de un cercanías: desde Osebe (Teo) hasta Padrón-Barbanza, A Escravitude, Pontecesures, Catoira...

Eso es algo que no ocurre hacia el norte, ya que la primera estación desde Santiago es la de Ordes y la siguiente, Cerceda. El entorno urbano de la capital (Berdía, Sigüeiro...) perdieron sus estaciones al desaparecer la vieja línea, lo que dificulta ahí un cercanías.

El servicio actual de conexión entre pequeñas localidades y ciudades se realiza principalmente a través de los trenes regionales de Renfe —y en menor medida con los media distancia (Avant)—, pero son convoys antiguos y poco operativos como cercanías.

Néstor Rego urge el servicio y el PSdeG reivindica el avance

Néstor Rego (BNG) urgió a acelerar el cercanías en Galicia "para esta legislatura" tras "décadas de abandono" del tren por parte de los diferentes gobiernos del Estado del PP y el PSOE. Y aunque elogió el gesto del actual Ejecutivo, el nacionalista reclamó "más frecuencias, horarios adaptados, precios más bajos" y "un plan para acabar con las demoras", así como que se recuperen algunos servicios suspendidos durante la pandemia.

El PSdeG, por su parte, reivindicó el anuncio de Puente como un logro propio. La diputada Patricia Otero destacó el "compromiso" del Gobierno socialista con la movilidad por tren en la comunidad y valoró "los avances" para la implantación de un servicio ferroviario de cercanías en Galicia. "Ese compromiso que desde el 2018 se viene sustanciando en actuaciones tan destacadas como la llegada del alta velocidad, las mejoras en líneas como la de Lugo a Ourense o la construcción de cinco estaciones intermodales".