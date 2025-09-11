Renfe estudia pedir una compensación económica a Galicia y Castilla y León por los incendios

La oleada de incendios que Galicia sufrió el pasado mes de agosto obligó a suspender durante varias jornadas los servicios ferroviarios que unen la comunidad con Madrid, al no poder garantizarse la seguridad en la línea. Renfe analiza ahora presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra Galicia y Castilla y León, tras perder junto con Adif tres millones de euros por los cortes de circulación que tuvo que llevar a cabo durante nueve días por los incendios de agosto.

El encargado de transmitir esta información fue el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados a petición del partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo, reiteró las disculpas por las incidencias en la red, ante lo que el Partido Popular definió como un «caos ferroviario».

Puente, ante las críticas de la bancada popular por no haber prestado Renfe el servicio de alta velocidad entre Madrid y la comunidad gallega durante nueve días de agosto por los fuegos forestales, el ministro respondió culpando tanto a Galicia como a Castilla y León, gobernadas por el PP, por no haber prevenido la situación de los incendios.

«Renfe está estudiando por primera vez una reclamación de responsabilidad patrimonial contra Castilla y León y Galicia. Hay unas administraciones que tienen que dimensionar un servicio de prevención y de extinción de incendios y no lo han hecho y las consecuencias las paga Renfe, y encima tenemos que escucharles decir que qué malas son Renfe y Adif, que durante nueve días no han prestado servicio», argumentó el titular de Transportes.

El ministro desveló, asimismo, que la red ferroviaria no sufrió daños por esos incendios, pero Renfe no pudo operar por la petición de los servicios de emergencia de cortar la energía eléctrica en las vías para que los medios aéreos pudiesen sofocar los incendios, lo que impedía la circulación de los trenes.

Ante la sugerencia de la oposición de que Renfe tendría que haber puesto un servicio alternativo de autobús, Puente explicó que el primer día se intentó, pero las carreteras también se encontraban afectadas por los incendios. Además, apuntó que es «imposible» transportar a todos los viajeros de esa línea –unas 70.000 personas en una semana, según sus palabras– en autobuses.

«Dicen que teníamos que haber repuesto un sistema de transporte alternativo en el Madrid-Galicia, así, de la noche a la mañana. Cada tren tiene 500 pasajeros, lo que supone 10 autobuses. ¿Qué cree? ¿Qué podemos dimensionar un servicio de autobuses para suplir los nueve días que tuvimos cortada esa línea? Es imposible. Sean ustedes sensatos», concluyó al respecto.