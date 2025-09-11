Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez, en la botadura de la fragata ‘Bonifaz’: «Es un estandarte de nuestra capacidad tecnológica»

«Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN», asegura el presidente en Navantia sobre el buque, tras la exigencia de la Alianza a España de aumentar su gasto militar en un clima bélico en Europa

Carlos Pardellas

Sara Vázquez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que la fragata F-111 ‘Bonifaz’ «surcará los océanos como un estandarte de nuestra capacidad tecnológica», ha asegurado en la botadura del buque, esta tarde, en el astillero de Navantia, en Ferrol. «Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN», aseveró el jefe del Ejecutivo, tras la exigencia de la OTAN a España de aumentar el gasto en Defensa y con Europa en clima bélico. Sánchez, al tiempo, defendió la «cooperación» en «tiempos de proteccionismo y aranceles».

El buque, con una inversión de más de 4,3 millones de euros, está amadrinado por la Reina Sofía, que fue la encargada de cortar la cinta, junto al director del astillero, Eduardo Dobarro, pasadas las 19.30. La botadura sirvió también para reivindicar a Navantia y a Ferrol como pilares en la construcción naval.

