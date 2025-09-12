El anticiclón asoma con timidez en Galicia: así será el tiempo este fin de semana
El fin de semana llega con cambios constantes: cielos más abiertos este viernes, humedad atlántica el sábado y máximas de hasta 30 ºC en Ourense el domingo
El tiempo mostrará este fin de semana su cara más cambiante. Galicia recibirá un tímido empuje anticiclónico este viernes, pero la estabilidad durará poco: la llegada de humedad del sudoeste traerá lluvia el sábado y, ya el domingo, volverá el calor al interior, especialmente en Ourense.
Viernes: más claros en el sur
La jornada de este viernes ha comenzado con nieblas y nubes bajas en el interior, que se irán disipando para dejar cielos con nubes y claros, más abiertos cuanto más al sur.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios: alrededor de los 21 ºC en Santiago y A Coruña, 22 ºC en Vigo y Pontevedra, y 26 ºC en Ourense. El viento soplará flojo del oeste-noroeste, con rachas moderadas en el litoral norte.
Sábado: la humedad trae lluvias débiles
Con la circulación del sudoeste, la mañana será de nubes y claros, pero por la tarde los cielos se cubrirán en la fachada atlántica, con precipitaciones débiles.
Las temperaturas seguirán siendo suaves: 20 ºC en Santiago, 22 ºC en Lugo y hasta 26 ºC en Ourense. El viento soplará del sur-sudoeste, flojo en general y con intervalos moderados en el litoral.
Domingo: más calor y chubascos en el norte
El domingo volverán las altas presiones, pero no sin contrastes. Habrá nubes en la franja atlántica y nieblas en el interior, que se irán levantando, dejando cielos despejados en el sur y este. Por la noche, un frente debilitado dejará chubascos en el norte.
Las temperaturas subirán: 24 ºC en Ferrol y A Coruña, 21 ºC en Santiago y hasta 29-30 ºC en Ourense. El viento soplará del sudoeste, fuerte en la zona de Bares.
Y la próxima semana…
Según la previsión de Meteogalicia, Galicia continuará con un tiempo variable, con días de sol y la llegada de algún frente débil. Las mínimas seguirán suaves, mientras que las máximas estarán algo por debajo del normal para septiembre.
