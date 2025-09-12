Uno de los protagonistas de 'The Walking Dead': "Quiero una casa en Galicia"

Parece que escoger Galicia como refugio en el que vivir está de moda entre los famosos. A la compra de una mansión en Piñor (Ourense) por parte de Julio Iglesias el pasado mes de junio o la posible compra de un chalé en Oleiros (A Coruña) por parte de Richard Gere -aunque en principio fue desmentido por la familia propietaria del inmueble- se le suma ahora un nuevo pretendiente, una reconocida cara de Hollywood como es Norman Reedus, que no dudó en mostrar su encanto por la comunidad y su deseo de vivir en ella.

El icónico actor estadounidense, conocido mundialmente por su papel de Daryl Dixon en The Walking Dead, ha compartido en una entrevista en la Cadena Ser su amor por España, aunque demuestra que tiene claro cual es su rincón favorito. Lo ha hecho durante la promoción de la tercera temporada de la precuela The Walking Dead: Daryl Dixon, desde esta misma semana en exclusiva en AMC+ y que fue filmada parcialmente en distintos puntos de la comunidad.

El rudo pero sensible arquero de la saga de zombies más famosa dejó claro que la grabación en tierras gallegas le marcó en gran medida: «Me encanta España, especialmente Galicia, es mi zona favorita», señala Reedus, que mencionó con especial cariño la Costa da Morte. Cabe recordar que lugares como la playa de Boca do Río, en Carnota; la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee; la costa de Camariñas; o las panorámicas vistas del Faro de Punta Nariga, en Malpica; son parte fundamental de esta nueva temporada del spin-off de la exitosa saga.

Imagen de un velero varado en la playa ceense de Caneliñas para el rodaje de la serie / Concello de Cee

Esta admiración por Galicia le llega a Reedus de varios aspectos como «la comida, la arquitectura o la gente»; así como la «pasión» y la «energía»: «La gente (en España) quiere hablar contigo, quiere abrazarte, quiere seguir hablando», dice el actor, que señala que esta es la gran diferencia con Francia, donde se grabaron las anteriores temporadas de la producción.

Con todo, lo que queda claro es que este amor por Galicia no es algo pasajero sino una realidad. Y es que el propio Norman Reedus destacó en una clara declaración de intenciones que «me gusta mucho estar aquí. De hecho, quiero una casa en Galicia». Lo asegura en una semana en la que ha desembarcado en una Costa da Morte llena de muertos vivientes con el estreno en AMC+ de los nuevos capítulos de The Walking Dead: Daryl Dixon, esperada precuela de la ya mítica The Walking Dead con la que Reedus no solo ha conocido Galicia, sino que se ha enamorado de ella.

Candela Saitta, Melissa McBride, Norman Reedus y Hugo Arbués, en la tercera entrega de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' / AMC+

Se espera que vuelva a nuestra comunidad dentro de poco, y es que España, y en particular Galicia, también han encandilado a los creadores de la serie, que volverá a contar con escenarios gallegos de fondo en la temporada final de The Walking Dead: Daryl Dixon. Así que, quien sabe, quizás más de uno de los personajes de la saga se decida por abandonar el mundo apocalíptico y empezar una vida en Galicia.