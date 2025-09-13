Galicia vacunará contra la gripe a niños de hasta 11 años en medio centenar de colegios

La Consellería de Sanidade está diseñando un programa piloto para complementar, directamente en los centros educativos, la vacunación infantil contra la gripe. «Estamos todavía desarrollando el protocolo y viendo la logística porque tiene una enorme complejidad», explicó ayer la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, que cifró «en torno a 50 o 55» el número de escuelas en los que se pondrá en marcha este programa de inmunización, aunque la cifra exacta está por determinar.

Así lo indicó en una rueda de prensa en la que, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentó la campaña de vacunación contra los virus de la gripe y del covid en la comunidad, que arrancará de forma gradual el próximo 29 de septiembre y está previsto que se prolongue hasta finales de año. Un cometido que viene caracterizado, además, por la ampliación de la población diana y el abandono de los ‘vacunódromos’.

La Xunta extenderá este año la inmunización contra la gripe a los niños de hasta 11 años —a través de la vacuna intranasal desde los 48 meses—, al personal de centros educativos que está en contacto con estos grupos de edad, a los mayores de 60 años, los trabajadores con exposición directa a animales o secreciones, y a aquellas personas con mayor riesgo de morbilidad como fumadores o celíacos.

Más allá del programa piloto en las escuelas, que reforzará la vacunación de la población infantil y el personal de los centros educativos, Sanidade abandonará este año los centros masivos de vacunación que implementó con la pandemia de la covid y todas las dosis se aplicarán con los recursos existentes, es decir, en centros de atención primaria, hospitales y a través de la atención a domicilio. «Hay que volver a la normalidad y hacer un esfuerzo por acercar lo máximo posible la vacuna a los usuarios», apuntó Carmen Durán.

Más dosis de alta carga

Por otro lado, Sanidade echará mano este año en mayor medida de las vacunas de alta carga contra la gripe. Estas dosis se extenderán a los mayores de 70 años después del éxito del ensayo clínico Galflu realizado el pasado año. En el marco de este estudio se inmunizó con este tipo de dosis a cerca de 135.000 gallegos de entre 65 y 79 años con unos resultados que confirmaron que esta vacuna reduce las hospitalizaciones por gripe en casi un 32%. De este modo, la Consellería tomó la decisión de extender la aplicación de este inmunógeno, que el pasado año solo recibió la población de 80 años en adelante, a los mayores de 70.

Llamamiento a vacunarse

Gómez Caamaño sacó pecho por la «firme apuesta de la Xunta por la vacunación», que ejemplificó en el calendario «más extenso de toda Europa». Un compromiso del Ejecutivo autonómico que, a tenor de los datos, la ciudadanía ha asumido. Así, Durán destacó que la tasa de vacunación en mayores de 65 años fue del 71%, mientras que la media estatal se encuentra en el 58%. En la población infantil, Galicia alcanzó un casi un 66% de inmunizaciones por el 48% del conjunto de España.

De hecho, estas altas tasas, sobre todo las de la población infantil, pueden estar detrás de la baja incidencia de la gripe durante el pasado año. «Estamos haciendo un estudio epidemiológico porque creemos que uno de los motivos que puede estar detrás de la curva anómala de la gripe del año pasado son las altas tasas de vacunación infantil», explicó la directora xeral de Saúde Pública.

Así las cosas, tanto Gómez Caamaño como Durán realizaron un llamamiento a fortalecer ese compromiso de la población gallega con la vacunación contra la gripe. «Es necesario», recalcaron.

Virus respiratorio sincitial

En este esfuerzo inmunizador, Durán y Gómez Caamaño se mostraron orgullosos de los buenos datos de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS), con la que el año pasado se inmunizó a más del 90% de los lactantes de hasta 6 meses, con una importante reducción de los ingresos hospitalarios.

Así, este año desde el 22 de septiembre y hasta el 1 de marzo de 2026 se vacunará a todos los recién nacidos contra el VRS. El 29 de septiembre, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) iniciará la recaptación con llamadas activas a las familias de aquellos lactantes nacidos desde abril y hasta septiembre para que acudan con sus hijos a los centros hospitalarios a vacunarse.