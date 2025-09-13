Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Infanta Elena, Irene Urdangarin... Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo

Su hija y su nieta han acudido al Real Club Náutico para despedirse del emérito al igual que su prima Simoneta Gómez-Acebo

Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo

Disfrutando un fin de semana más en Sanxenxo con motivo de las regatas que se celebran en la localidad, el Rey Juan Carlos I está exprimiendo al máximo su tiempo con los suyos. Esta mañana se dejaba ver junto a él su sobrina Simoneta Gómez-Acebo, pero no ha sido la única de la familia que ha viajado hasta el norte.

Simoneta Gómez-Acebo, en Sanxenxo

Por la tarde, su hija la Infanta Elena ha salido del Real Club Náutico de Sanxenxo acompañada por su prima y por su sobrina, Irene Urdangarin, quienes no han tenido ningún problema en hacer las maletas estos días para acompañar al emérito en Galicia.

Muy unida a su tía, Irene Urdangarin no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación cuando le preguntaban por su situación actual tras conocer su sonada ruptura con Juan Urquijo.

Irene Urdangarin y su hija, la infanta Elena, en Sanxenxo

Tras navegar por las aguas de la Ría, Don Juan Carlos abandonaba el puerto de Sanxenxo en el vehículo de Pedro Campos y protagonizaba un tierno momento con su hija y su nieta. Estas dos se acercaban hasta el coche y le daban un beso de despedida.

Irene Urdangarin despide a Don Juan Carlos en Sanxenxo

Unas imágenes que no solo reflejan la buena relación que el monarca tiene con su hija Elena sino también con la hija de la Infanta Cristina. Una visita de lo más especial que el emérito ha disfrutado al máximo y que ha intentado llevar con la mayor discreción posible.

