Cinco brigadistas heridos con quemaduras en el incendio de Barreiros, en Lugo
El fuego ha calcinado ya unas 20 hectáreas y ha obligado a cortar la A8
R. V.
Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio forestal que permanece activo en el municipio lucense de Barreiros, según han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural.
Las mismas fuentes han explicado que los operarios, con edades comprendidas entre los 24 y los 29 años, presentan quemaduras de diferente consideración y que «todos estás conscientes». Fueron los cinco trasladados en ambulancia al Hospital de A Mariña.
Los cinco heridos son de la brigada helitransportada de Castromaior y trabajaban en el incendio que se declaró a las 16.15 horas en la parroquia de San Xusto de Cabarcos. El fuego ha logrado cruzar el cauce del río Masma, confirman las fuentes consultadas. Según informó la Dirección General de Tráfico, se cerró la a A-8 desde el kilómetro 524 en las Eiras hasta el 534 en A Pena, en sentido creciente en dirección Baamonde.
En la extinción del fuego, que ya calcina más de 20 hectáreas, trabajan dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, así como seis helicópteros y tres aviones durante las horas con luz. Además, en el punto se encuentran los efectivos de la Brif con base en Asturias.
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
- El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago
- Casi la mitad de las fincas sin limpiar en Galicia son de dueño desconocido
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago
- Galicia retoma la construcción de nuevos centros escolares en zonas clave
- Juan Manuel Rodríguez, criador de ovejas en Cee: 'Nadie quiere la lana ni gratis