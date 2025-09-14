Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking

El bufete de abogados CCS, con sede social en A Coruña y oficinas en Vigo y Madrid —además de en la ciudad herculina—, está capitaneando la demanda de la patronal hotelera española contra Booking por las condiciones que durante veinte años los hoteles tuvieron que firmar con el gigante de las reservas online. En dichos contratos, entre 2004 y julio del pasado año, figuraban cláusulas de paridad que «imposibilitaban a los hoteles vender sus habitaciones a un precio menor» al que figuraba en la plataforma estadounidense. Una cláusula contra la que ahora se revuelven los hoteles españoles en una acción colectiva a la que, tal y como ha confirmado el socio director del despacho legal Jaime Concheiro en declaraciones a este diario, ya se han sumado diferentes hoteles gallegos.

La lucha de los hoteles europeos contra estas prácticas ya viene de lejos. Tras una demanda inicial de establecimientos hoteleros alemanes contra Booking al entender que estas cláusulas eran abusivas, la plataforma estadounidense llevó el asunto a la justicia holandesa, donde tiene su sede social, para que un tribunal decidiese si las cláusulas eran válidas. El tribunal de Países Bajos no resolvió y trasladó la patata caliente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En julio de 2024, Booking eliminaba estas cláusulas en Europa tras la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE. Tan solo dos meses después, el TJUE publicaba una resolución en la que señalaba que las cláusulas de paridad de la plataforma infringían la legislación europea en materia de competencia, abriendo la posibilidad a los hoteles de emprender una reclamación de daños.

Dos estrategias

«Nosotros entonces ya llevábamos unos meses hablando con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) porque sabíamos que iba a salir esa sentencia», explica Concheiro, que considera que la experiencia de su despacho en el cártel de los camiones, donde gestionaron casi 4.500 reclamaciones con éxito para la Confederación Española de Transportes de Mercancías, motivó su elección frente a otros bufetes.

La Cehat decidió poner en marcha una demanda a nivel nacional, más allá de la acción colectiva que la patronal hotelera europea Hotrec está planteando a nivel comunitario, porque el proceso es más rápido. «Nuestra experiencia con el cártel de los camiones nos dice que en 5 años podemos tener resueltos estos procedimientos, cuando en Holanda —donde se presentará la demanda europea— puedes irte hasta los 12 o 14 años», explica el socio director de CCS. La colaboración con la reclamación europea que comanda el bufete SGP Schneider se mantiene, pero tanto la Cehat como CCS consideran que la vía española es «más eficiente».

Así, en este momento el despacho gallego se encuentra en pleno proceso de adhesión de hoteles a la plataforma, para lo que han puesto en marcha la página web sobrecostebooking.com. «Todos los días están entrando nuevos hoteles y cadenas hoteleras», apunta Concheiro. A finales de este mes, el bufete, en colaboración con Cehat, realizará diferentes seminarios en línea para dar a conocer a los establecimientos esta opción. El plazo con el que trabaja CCS es comenzar a pedir datos a los hoteles a principios del año que viene y plantear una fecha límite de adhesión.

«La previsión con la que trabajamos, en función de lo que se está haciendo en Alemania, es poder solicitar la devolución de entre un 30 y un 50% de las comisiones que los hoteles han ido pagando a Booking en ese periodo», sentencia Jaime Concheiro.

Suscríbete para seguir leyendo