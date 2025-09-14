Esta semana vuelve agosto a Galicia: temperaturas de hasta 30°C antes del 'veranillo' de San Miguel
Altas presiones y máximas inusuales marcarán unos días de tiempo más propio del verano en la comunidad
Después de un comienzo de septiembre marcado por las lluvias intermitentes, la nubosidad persistente y unas temperaturas discretas para la época, la atmósfera cambiará de rumbo. Según la previsión de Meteogalicia, la próxima semana estará dominada por las altas presiones, que devolverán la estabilidad y un notable ascenso térmico, con máximas que superarán los 30°C en varias comarcas del interior.
Domingo: últimos frentes y ambiente suave
Este domingo Galicia seguirá bajo influencia de las altas presiones, aunque con cielos más cubiertos en la franja atlántica y lluvias débiles, sobre todo en la mitad norte por la noche.
Las temperaturas, en ligero ascenso, dejarán máximas alrededor de los 30°C en Ourense, mientras que ciudades como Santiago se quedarán en los 22 °C.
Lunes: mejora progresiva
En las primeras horas del lunes un frente poco activo dejará cielos cubiertos y alguna precipitación aislada. La situación mejorará a lo largo de la mañana, abriéndose claros y quedando una tarde más despejada, sobre todo en el sur. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 28°C en Ourense, 27°C en Pontevedra y 22°C en Santiago y Lugo.
Martes: llega el pico de calor
El martes recuperaremos de lleno la influencia anticiclónica. Las nieblas matinales en el interior se disiparán con rapidez, dejando cielos abiertos en prácticamente todo la comunidad. Será la jornada más cálida de la semana: Ourense alcanzará los 32°C, Lugo se situará en 27°C, Pontevedra en 28°C y Santiago en 26°C. En el litoral, los valores serán más suaves, con 22 ºC en A Coruña y 24 ºC en Ferrol.
Miércoles: calor aún notable
La estabilidad se mantendrá el miércoles, con cielos despejados y temperaturas elevadas. Ourense volverá a los 30 ºC y Lugo quedará en los 28 ºC, mientras Vigo no superará los 23 ºC y A Coruña se moverá alrededor de los 20 ºC.
Final de semana: vuelta a la normalidad
De cara al jueves y viernes, las altas presiones seguirán dominando, con un tiempo seco y cielos muy abiertos en Galicia. Las temperaturas irán descendiendo progresivamente hasta quedar en valores más propios de la segunda mitad de septiembre, pero el episodio dejará el recuerdo de un pequeño “veranillo” de San Miguel adelantado.
