Fallece un menor en A Coruña en un accidente doméstico

Un menor ha fallecido en A Coruña a causa de un accidente doméstico registrado en un domicilio de la calle Ángel Senra, según informa el servicio de Emerxencias 112 Galicia. El 112 tuvo constancia del suceso a las 23.20 horas de este domingo tras la llamada de un vecino que alertaba de que el menor no reaccionaba. De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó al Urxencias Sanitarias de Galicia 061 y también a las policías Local, Nacional y Autonómica.

Relata el 112 que, una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del menor. Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que el niño tiene unos dos años de edad.

La policía investiga los hechos aunque "todo indica que pudo enredarse con los tiradores de un estor", según apunta el 112, que activó el servicio de apoyo especializado a los familiares a través del grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) y del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.