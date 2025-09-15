Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete de cada diez viviendas públicas están «en marcha», según Rueda

La Xunta estima que hay alrededor de 800 que ya están en construcción

Construcción de un edificio de 40 pisos en A Coruña destinado a vivienda pública

Construcción de un edificio de 40 pisos en A Coruña destinado a vivienda pública / Carlos Pardellas

El Correo Gallego

Santiago

Una de las promesas que el mandatario gallego, Alfonso Rueda, hizo en la campaña electoral de febrero del año pasado, donde salió escogido presidente de la Xunta, fue la de duplicar el parque de vivienda pública —para llegar a las 8.000 viviendas— al final de la legislatura. Un año y medio después, en sus palabras, están «en marcha» unas 3.000, lo que significa el 75 % de lo comprometido.

«Ya están licitadas y en diferentes fases de ejecución», aclaró Rueda. Esto supone una inversión ya licitada de alrededor de 208 millones de euros y un total estimado de 451 millones. . En concreto, hay 2.062 viviendas en estado de licitación o ejecución de la redacción de proyecto y dirección de obra, 56 con obra licitada y 825 ya en obras de construcción.

Casi 970 son en la provincia de A Coruña

Por provincias, Pontevedra es la que registra una mayor actividad, con 1.304 viviendas, de las cuales 403 están en fase de obras. Los inmuebles se sitúan en Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Mos, A Estrada y Lalín.

Le sigue A Coruña con 966 ya en alguna fase y 212 en obras. En este caso los concellos beneficiarios son A Coruña, Santiago, Ferrol, Narón y Teo.

En Lugo son 597 los pisos que están en licitación, ejecución de proyecto u obras. Esta cifra desciende de manera drástica en la provincia interior y es que en Ourense solo hay 76 viviendas en marcha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

