La Xunta busca impulsar un servicio de borrado de la huella digital de las víctimas de acoso para que puedan “recuperar su intimidad”
El Ejecutivo detalla que quieren aplicar esta medida en casos en los que exista una sentencia firme
Ante el incremento del uso de las nuevas tecnologías, el Ejecutivo gallego tiene entre sus propósitos poner en marcha un servicio autonómico de borrado de la huella digital de las víctimas, la mayoría mujeres, con el propósito de que estas “puedan recuperar su intimidad”.
Este sería uno de los puntos fundamentales de la Ley gallega de acoso y violencia digital que la Xunta busca impulsar y que, cuyo anteproyecto se someterá, desde este martes, a consulta pública.
Esta medida se podría aplicar, según fuentes del Gobierno autonómico, cuando exista una sentencia firme sobre un caso de acoso.
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, señaló que con esta normativa quieren proporcionar intervención especializada en adicciones a las nuevas tecnologías y llevar a cabo campañas de concienciación en las aulas.
