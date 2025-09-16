¿Qué me pongo esta semana? Galicia despide el verano con un tiempo 'loco'

Este próximo martes 23 de septiembre comienza oficialmente el otoño en Galicia, pero antes, todavía nos quedan por delante unos días que estarán marcados por las altas temperaturas y que cerrarán un verano muy seco y caluroso en nuestra comunidad.

Tras una primera mitad de septiembre en la que la inestabilidad atmosférica ha sido la tónica predominante y pese a que las temperaturas mínimas de esta pasada madrugada han llegado a bajar hasta los 11 grados, durante la jornada de este martes los termómetros se han disparado por encima de los 30 grados en Ourense, mientras que en el resto de las grandes ciudades gallegas han estado muy cerca de alcanzarlos, provocando una oscilación térmica de más de 20 grados en muchos puntos de Galicia dependiendo del momento del día.

Bo día! Como vemos na situación sinóptica, #Galicia estará durante hoxe e nos dous vindeiros días baixo influencia anticiclónica, con entrada dunha masa de aire cálida desde o sur: ☀️ e temperaturas📈#FelizMartes pic.twitter.com/JxL8J1bkgR — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 16, 2025

Una situación que, según el parte de MeteoGalicia, continuará este miércoles gracias a la influencia del anticiclón, y pese a que en puntos del interior de las provincias de Lugo y Ourense podrán amanecer bajo una densa capa de niebla, estas se disiparán en las primeras horas de la mañana. En cuanto a las temperaturas, las mínimas seguirán descendiendo ligeramente, pudiendo bajar hasta los 8 grados en Lugo. Las máximas continuarán con su moderado ascenso, llegando a los 33 grados en Ourense o a los 28 grados en Santiago, Pontevedra o Vigo. En A Coruña y Ferrol apenas llegarán a los 25 grados.

La previsión de la agencia de meteorología gallega para el jueves en nuestro territorio es muy similar. Todavía bajo la influencia anticiclónica, los cielos estarán completamente despejados y las temperaturas seguirán ascendiendo, pudiendo alcanzar los 37 grados en Ourense y superando los 30 grados en Santiago, Vigo, Pontevedra y Lugo.

Resumo desta vindeira semana:

▪️Luns: pola mañá☁️🌧️ e🌤️pola tarde, temp📉

▪️ Martes:☀️🌤️ en todo o territorio, temp📈🌡️

▪️ Mércores e xoves:☀️agás no norte🌤️, temp 📈🌡️

▪️ Venres e fin de semana: posible influencia das🅱️ pic.twitter.com/gLK8Ql8GVV — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 14, 2025

La lluvia vuelve el fin de semana

Será el viernes cuando el tiempo dará un giro de cara al fin de semana, ya que la presencia de aire frío en altura provocará cielos con alternancia de nubes y claros, lo que ocasionará la posibilidad de chubascos localmente tormentosos en la mitad este de la comunidad. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas descenderán. Aun así, los mercurios llegarán hasta los 34 grados en Ourense o a los 29 grados en Pontevedra, Vigo o Lugo. En Santiago, Ferrol y A Coruña rondarán los 27 grados.

El sábado, todo apunta a que el aire cálido se retirará, provocando un progresivo descenso de las temperaturas con el avance de un fin de semana en el que se espera una probabilidad de lluvia muy alta cercana al 75%.

El otoño será cálido y poco lluvioso, después del verano más caluroso en 64 años

El otoño meteorológico, el trimestre que abarca septiembre, octubre y noviembre, será más cálido de lo normal en toda España y es poco probable que sea lluvioso, tras el verano más caluroso de la serie histórica que arranca en 1961, por encima del de 2022, hasta ahora el más cálido.

En rueda de prensa para presentar el avance prediccional del otoño y un análisis climático del verano, Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, ha incidido en el pronóstico para la estación otoñal: "Se prevé un escenario dominado por temperaturas superiores a lo habitual en todo el país".

En cuanto a las precipitaciones, Del Campo ha precisado que la "incertidumbre es aún mayor": Los modelos señalan que es "poco probable" que el otoño sea especialmente lluvioso, sobre todo en el oeste y centro peninsular, así como en Canarias.