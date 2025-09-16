Sumar denunciará a Ryanair, Vueling, EasyJet e Iberia por encarecer los vuelos entre Galicia y Madrid durante los incendios de este verano
El diputado del grupo plurinacional Manuel Lago ha señalado a estas compañías acusándolas de "aprovechar una emergencia para encarecer los vuelos de Santiago o de Vigo en un 600%"
El Correo Gallego
Sumar ha anunciado este martes que presentará una denuncia contra Ryanair, Vueling, EasyJet e Iberia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por "encarecer" los vuelos entre Galicia y Madrid durante los incendios este verano.
El diputado del grupo plurinacional Manuel Lago lo ha anunciado durante el debate de una iniciativa en el Congreso sobre el transporte ferroviario en Galicia. Lago ha hecho un aparte en el debate para decir que este verano "quedó en evidencia la indefensión de la ciudadanía gallega frente a quien se lucra de las situaciones de emergencia".
El representante de Sumar ha explicado que entre el 14 y el 19 de agosto la línea ferroviaria que conecta Orense con la meseta permaneció cerrada por los incendios y las compañías aéreas subieron los precios hasta en un 600%.
"Las compañías aprovecharon una emergencia para encarecer los vuelos de Santiago o de Vigo en un 600%. Esto es un saqueo, una estafa", ha espetado Manuel Lago desde la tribuna del Congreso.
En este escenario, el diputado ha anunciado que el grupo Sumar va a presentar una denuncia contra Ryanair, contra Vueling, contra EasyJet y contra Iberia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes para exigir investigación y sanciones sobre lo sucedido, así como una regulación urgente "para frenar estos abusos y proteger a la ciudadanía".
