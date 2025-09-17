Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo

Una fuga que duró cuatro meses. La Policía Nacional de República Dominicana ha capturado en ese país caribeño a Miguel Ángel Wilson Aquino, uno de los dos condenados por la violación grupal de la que fue víctima una joven de 18 años en un piso de la Travesía de Vigo. Este joven peluquero de profesión de 32 años de edad escapó de España en mayo, apenas unos días después de ser sentenciado a 11 años y medio de prisión por la agresión sexual. Tras coger un primer avión en Oporto (Portugal) y hacer escala en Zurich (Suiza), logró volar hasta su país natal, donde permaneció desde entonces y donde acaba de ser arrestado en virtud de la orden internacional de detención y la de extradición acordadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

El arresto se produjo en San Pedro de Macorís, municipio del sureste dominicano ubicado a orillas del mar Caribe, entre la capital Santo Domingo y Punta Cana, popular enclave turístico situado a poco más de 100 kilómetros. Concretamente, lo sorprendieron en el barrio de Restauración mientras se desplazaba, según informaron las autoridades del país, en una «jeepeta» CRV (vehículo todoterreno) de color plateada. Fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del país la que, recibido el requerimiento por parte de las autoridades españolas, ordenó su captura «con fines de extradición». Y dicha detención la materializaron en una labor conjunta entre agentes de la Policía Preventiva de la Dirección Regional Sureste y oficiales de la OCN Interpol Santo Domingo.

En la Interpol

Miguel Ángel, también conocido como Edwin, fue trasladado a la sede de Interpol en la capital dominicana para ser presentado ante el Ministerio Público y «continuar con el proceso judicial correspondiente», concretaron las fuentes oficiales. Todo apunta a que ahora se dará comienzo a los trámites para que este joven sea entregado a España, donde junto a la condena que le impuso la Audiencia de Vigo por la agresión sexual –que aún no es firme ya que fue recurrida por las defensas y por la acusación particular ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)– tiene abierta una causa por tráfico de drogas por la que había sido apresado y puesto en libertad provisional casualmente la misma semana que se le notificó la sentencia de la violación.

Este agresor sexual consiguió huir de España pese a que, como medidas cautelares, tenía prohibido salir del territorio nacional y se le había retirado el pasaporte. Su fuga se descubrió ya que su presencia fue detectada en el aeropuerto de Zurich, de lo que se dio cuenta a la oficina policial de SIRENE en España. Pese a ello no fue retenido y pudo continuar libremente su viaje con destino a la República Dominicana, país del que Miguel Ángel se había ido siendo adolescente pero donde muy probablemente conserva familiares y amigos, cuestión que habría facilitado que se cobijase allí para eludir la prisión en España.

Otras fugas recientes

La fuga de este condenado no es la única que se produjo en los últimos meses relativa a casos importantes enjuiciados en la Audiencia de Vigo. También se escaparon de España el capitán y otros tres tripulantes del «MV Karar», un barco que protagonizó un macrojuicio por narcotráfico en Vigo que aún está pendiente de sentencia.

Una orden de extradición que se adoptó a petición de los abogados de la víctima Tras tener conocimiento de la fuga, los abogados de la joven víctima de la violación ocurrida en la Travesía de Vigo, Anabel González y Héctor Silva del despacho AV10 de Vigo, pidieron a la Sección Quinta la celebración de una comparecencia en la que la Fiscalía se limitó a pedir el ingreso en prisión provisional de Miguel Ángel Wilson Aquino en caso de que regresase a España. La acusación particular, sin embargo, consideró que esto no era suficiente y urgió la aplicación del tratado de extradición existente entre España y la República Dominicana, que si bien no fue acordado en un primer auto judicial, que se limitó a decretar la busca y captura internacional, sí fue ordenado en otra resolución tras la presentación del preceptivo recurso de apelación. Ahora empezará el trámite judicial y policial para dar cumplimiento al requerimiento de España. Aunque la Sección Quinta todavía no había ejecutado la sentencia de la violación a la espera de que se resolviesen los recursos de apelación –es decir, no había requerido formalmente a los condenados para que entrasen en la cárcel a cumplir la pena impuesta–, la fuga protagonizada por este joven lo conducirá casi con toda probabilidad a prisión una vez se complete la extradición, que en todo caso, según algunas fuentes consultadas, puede ser un proceso que se alargue en el tiempo.

